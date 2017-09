«Irma» treffer Florida med enorme krefter: Varsler livsfarlig stormflo

Orkanen som har krevd minst 25 menneskeliv traff søndag kysten av Florida med en vind målt til 60 meter per sekund. Nå varsles det om livsfarlig stormflo på opptil 4,5 meter.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Det er en umiddelbar risiko for livsfarlig stormflo langs vestkysten av Florida, inkludert Florida Keys, hvor det er gått ut stormflovarsel, melder USAs nasjonale orkansenter, National Hurricane Center.

Meteorologene varsler at stormfloen vil være mest kraftig langs sørvestkysten av Florida, hvor vannstanden kan øke med opptil 4,5 meter.

– Dette er en livstruende situasjon, heter det i den siste meldingen fra det nasjonale orkansenteret.

Det advares også om at uværet vil føre til kraftig nedbør, som vil føre til springflo og at bekker og elver raskt kan gå over sine bredder.

Klimaforsker om monsterorkanene: – Vi har slått på en gedigen vannkoker

GA ETTER: En kran har kollapset i Miami på grunn av den sterke vinden. Foto: Joe Raedle , AFP

Enorme krefter

Meteorologene ved det nasjonale orkansenteret advarer om at «Irma» vil slå mot land med livsfarlig kraft. Vindstyrken vil være potensielt livsfarlig også når uværet beveger seg nordover, gjennom Georgia og gjennom deler av delstatene Alabama, Tennessee, Sør- og Nord-Carolina.

Den enorme orkanen har en diameter på 600 kilometer. Den nordlige delen av orkanen traff nedre del av Florida Keys, nesten 25 kilometer unna byen Key West, kvart over ett, norsk tid.

Klokken seks norsk tid ble det meldt at feriebyen St. Petersburg er ventet å bli det første stedet i Florida orkanen treffer. De siste beregningene viser at «Irma» nå vil bevege seg oppover vestkysten av Florida i retning av Tampa, melder NTB.

Orkanen er målt med en vindstyrke på 210 kilometer i timen, ifølge AP. Tidlig søndag morgen økte «Irma» igjen til en kategori 4-orkan.

Den beveger seg sakte og har en hastighet på rundt 13 kilometer i timen.

I flere områder i Florida har lokale myndigheter innført portforbud fra søndag ettermiddag lokal tid, melder CNN.

Les også: Måtte evakuere fra bryllupsreisen

Palmer brekker

VGs reporter Jostein Matre i Orlando, forteller at de ikke venter å merke noe til «Irma» før klokken åtte, søndag kveld norsk tid.

– TV-bilder fra Florida Keys viser enorme vindkrefter. Palmer som brekker av og veiskilt som velter. Her er det foreløpig stille før stormen og folk bare venter. I sentrum av Orlando er ting stengt og hotellet vårt har advart oss mot strømbrudd, forteller Matre.

Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida. Vannet holder en temperatur på hele 32 grader.

FLERRET AV: Tak i Sunny Isles Beach i Miami har blitt revet av fra den kraftige orkanvinden. Foto: Wilfredo Lee , AP

Over én million har mistet strømmen

«Irma» ventes å få landkjenning i St. Petersburg på vestkysten natt til mandag før den går inn i innlandet i det sentrale Florida.

Orkanen fortsetter med en kurs vestover som betyr at Miami ikke vil få stormens øye rett over seg, selv om byen godt vil merke både vind med orkans styrke og flere meter høy stormflo.

Ifølge NTB ventes stormfloen å bli nesten fem meter høy i det sørvestlige Florida, noe som kan legge hele hus fullstendig under vann.

I alt er 6.3 millioner mennesker i Florida bedt om å evakuere sine hjem. Strømselskapet Florida Power & Light Company opplyser at 1,1 millioner abonnenter er uten strøm søndag morgen, lokal tid. Av dem er 574.000 i Miami-Dade fylke, mens det er 360.000 uten strøm i Broward og omkring 136.000 i Palm Beach fylke, ifølge NTB.

Florida-guvernør Rick Scott advarte folk om at siste sjanse for å evakuere nærmet seg raskt. Flyplassene i det sørlige Florida er stengt, og biler sitter i en saktegående kø helt opp til Georgia og Tennessee.

CUBA: Natt til lørdag nådde «Irma» Cuba som en kategori 5 orkan. (AP Photo/Ramon Espinosa) Foto: Ramon Espinosa , AP

Store skader på Cuba

«Irma» traff først land på Barbuda onsdag og har siden beveget seg gjennom Karibia. Ifølge BBC har orkanen kostet 25 mennesker livet så langt.

Lørdag nådde «Irma» Cuba med full styrke. Orkanen ble målt til en kategori 5, som er den kraftigste kategorien. Orkanen sneide bare langs nordkysten av Cuba og det er ikke meldt om noen døde, men tak ble flerret av, veier oversvømt og et museum ble lagt i ruiner.

ØDELEGGELSER: Orkanen gjorde store ødeleggelser i Cuba lørdag. Her er flere bygg i Havanna ødelagt. Foto: Yamil Lage , AFP

De første bildene fra øyene viser nedblåste strøm- og telefonmaster og skilt, veltede trær og store skader på hustak. Ifølge NTB har 39 hus kollapset i innlandsbyen Camagüey og et provinsmuseum ligger i ruiner.

Flom i Sør-Asia: 41 millioner mennesker rammet