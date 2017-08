Intens hetebølge rammer Sør-Europa

Myndighetene advarer mot svært høye temperaturer i elleve land.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I Romania og Polen har to mennesker mistet livet som følge av varmen.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Flere personer er brakt til sykehus for behandling av solstikk og andre varmerelaterte skader.

Ifølge det europeiske værbyrået Meteoalarm er det særlig de ti landene Bosnia-Hercegovina, Sveits, Kroatia, Ungarn, Italia, Montenegro, Polen, Romania, Serbia og Slovenia som er hardt rammet.

Ytterligere åtte merket med de nest høyeste advarslene.

Hetebølgen, som er den verste siden 2003, har fått det passende navnet Lucifer.

– Den er god og varm. Det er nesten for mye av det gode, sier vakthavende meteorolog i Metrologisk institutt, John Smits, til VG.

Noen nyter finværet: Putin på sommerferie i Sibir - poserer på nye bilder

Meteorologen forteller at hetebølgen topper seg i helgen. Det er ventet at gradestokken vil stige opp til over førti grader flere steder.

TROSSET VARMEN: Hetebølgen stoppet ikke disse turistene som besøkte Vatikanstaten og Peterskirken. Foto: Max Rossi , Reuters





Les også: Største hetebølgen i Europa siden 2003

I turistfavoritter som Venezia og Roma er det sendt ut risikovarsel som følge av hetebølgen. Mange av byenes fontener er også stengt grunnet langvarig tørke. Myndighetene oppfordrer folk til å drikke mye vann, holde seg innendørs og unngå lengre reiser.

Finn frem paraply: Sjokknedbør doblet på Østlandet

På Balkan er det også glohett. I Albania forsøker 300 brannmenn å få kontroll over 75 skogbranner som sprer seg raskt i varmen.

STORE SKOGBRANNER: Et helikopter prøver å slukke skogbrannene som herjer i Albania. Foto: Gent Shkullaku , AFP

Blir til nedbør over Skandinavia

Meteorolog Smits forteller at det er ventet en topp da det kommer til høye temperaturer lørdag, men at det sannsynlig vil avta mot begynnelsen av neste uke. Da flytter hetebølgen seg, men det er lite trolig at nordmenn vil få mye glede av varmere vær.

– Det ser ut til at vi skal slippe unna. I slutten av neste uke har vi kanskje et snev, sier vakthavende meteorolog John Smits og legger til:



– Tirsdag og onsdag er det en liten tunge av den varme luften som kommer oppover Øst-Europa. Den støter nordover mot Østersjøen, og østlandet kan få noe av den varme luften.

Ikke samme problem i Norge: Kaldeste juli på 17 år

Men det varme etterslepet er ikke bare en fordel om du venter på finværet.



– Ulempen er at det danner seg lavtrykk og kraftige byger. Det kan tyde på at vi får kraftige byger over sørlige byger over sørlige deler av Skandinavia, sier meteorologen.



Om du lengter etter sol og behagelige temperaturer forteller meteorologen at det finnes noen steder få som ser ut til å holde seg passe varme og stabile gjennom helgen.



– I nordlige Frankrike og Tyskland er det mer behagelige temperaturer, sirer han.