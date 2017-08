Få dager før orkanen «Harvey» ventes å nå sin topp, reiser Donald og Melania Trump til Texas.

Bare fire dager etter at «Harvey» dro med seg det voldsomme uværet innover den sørlige delen av Texas, er flere tusen mennesker evakuert. I byen Houston er 2.000 mennesker så langt reddet fra flommen.

Katastrofen er dessuten langt fra avblåst, for det voldsomme regnværet er ventet å nå sin topp onsdag eller torsdag denne uken. I Houston sitter mange i hjemmene sine og venter på hjelp. Enkelte steder er det kun hustakene som stikker opp av vannmassene.

På spørsmål om hvorfor byen ikke ble evakuert før helgen, da man visste at ekstremværet ville komme, svarer byens ordfører Sylvester Turner på en pressekonferanse:

– Du kan ikke evakuere 6,5 millioner mennesker på en gang. Hvis dere tenker at situasjonen er ille akkurat nå, og dere ønsker å evakuere byen, ville dere skapt et mareritt, sier han.

På Twitter ber værvarslingstjenesten i Hoston innbyggerne om å holde seg innendørs med mindre de blir bedt om å evakuere.

Venter på Trump

Foreløpig er det meldt om åtte omkomne, blant dem fire barn og deres oldeforeldre.

Til nyhetsbyrået AP sier politisjef Art Acevedo i Houston at han frykter tallet i realiteten er langt høyere.

– Jeg er veldig redd for hvor mange døde kropper vi vil finne når vannet synker, sier politisjefen.

Rundt 4.000 redningsarbeidere deltar i innsatsen i tillegg til frivillige.

Tirsdag morgen reiser Donald og Melania Trump til kystbyen Corpus Christi sør for Houston der de vil bli orientert om redningsarbeidet som utføres.

Harvey kan komme til å koste amerikanske forsikringsselskap mer enn 150 milliarder kroner, og det forventes at landets myndigheter vil bistå i oppryddingen. Men Kongressen kan ikke vedta noen bistandspakke før Det hvite hus legger fram et forslag.

Nå venter politikerne på et konkret forslag for Donald Trump, skriver AP.

5.500 har søkt tilflukt

600 båter er satt inn i evakueringen, og både Louisiana og Florida har bidratt med båter. I tillegg brukes det 500 spesialkjøretøyer og 14 helikoptre for å redde folk ut. Myndighetene oppgir at Harvey allerede har forårsaket skader for flere milliarder dollar.

Mandag hadde 5.500 mennesker søkt tilflukt i evakueringssentre, og antallet er ventet å stige raskt, ifølge ordfører Turner.

Han frykter at så mange som 30.000 personer vil trenge midlertidig innkvartering.

Byens to største flyplasser har måttet stenge, og to sykehus er evakuert, ifølge NTB. Flere av veiene ut av byen ligger under vann. Hustak er revet av, bobiler er snudd på hodet og flere hundre tusen husstander er strømløse.

Mandag måtte myndighetene åpne sluser for å slippe ut vann fra to demninger som beskytter Houston sentrum mot oversvømmelser. Det at vann slippes ut, forverrer flommen i nærområdene, men er nødvendig for å unngå en større, ukontrollert flom siden, opplyser hærens ingeniørkorps.

Flere byer i det sørlige Texas er stygt rammet av flommen. Politiet i byen Sinton, bare 25 kilometer nord for Corpus Christi, oppfordrer tirsdag innbyggerne til å koke alt vann som skal drikkes eller brukes til kroppsvask, tannpuss eller matlaging, skriver regionalavisen Caller-Times.