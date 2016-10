Guvernør ber Florida-innbyggere hamstre før «Matthew» treffer

Innbyggerne i Florida blir nå bedt om forberede seg på at orkanen «Matthew» kan treffe staten om kort tid

Orkanen forsetter sine herjinger, og har nå nådd det sørlige Bahamas. Så langt har 11 mennesker mistet livet.

Nå stiger bekymringen på USAs østkyst, der uværet er ventet å ramme i løpet av et par dager. Myndighetene i Sør-Florida håper å unngå skadene de hadde etter orkanene Wilma og Katrina i 2005, men frykter at innbyggerne ikke forbereder seg godt nok på det kraftige uværet.

Florida-guvernør Rick Scott oppfordrer lokalbefolkningen til å sikre seg lager av mat, vann og medisiner for minst tre dager, og flere steder har folk allerede begynt å hamstre, melder nyhetsbyrået AP.

I Sør-Carolina har guvernør Nikki Haley varslet at det kan bli aktuelt i evakuere så mange som en million mennesker.

Store ødeleggelser



Orkanen raste tirsdag inn over Haiti og rev ned trær og hustak i fattige områder, og gatene er fullstendig oversvømmet. Ifølge innenriksminister Francois Anick Joseph er ødeleggelsene enorme. Mange hus er fullstendig knust, mens andre har fått taket blåst av.

Lokale myndigheter frykter nå at dødstallet vil stige.

– Flere er fortsatt savnet, blant annet folk som var ute på havet da orkanen kom, sier Haitis president Jocelerme Privert, ifølge CNN.

FLOM: En mann dytter en sykkel gjennom et oversvømt område i Haiti. Foto: Andres Martinez Casares , Reuters

Vindhastigheten var på det kraftigste oppe i over 230 kilometer i timen, og i tillegg til vinden førte store nedbørsmengder til flom og ødeleggelser på infrastrukturen.

Krisemøte



Den sørlige delen av Haiti er avskåret fra resten av landet etter at ei bru ble ødelagt i det kraftigste uværet i landet på mange år. Brua ligger på Route Nationale 2, den eneste veien som leder fra den sørlige delen av landet til hovedstaden Port-au-Prince.

Dette skaper nå store problemer for redningsmannskapene.

– Det holdes et krisemøte for å få gjenopprettet tilgangen, men det kommer til å bli vanskelig å finne en alternativ rute, sier talsmann for sivilforsvaret, Edgar Celestin.

Blant byene som er hardest rammet er Leogane, som ligger rundt 30 kilometer vest for den haitiske hovedstaden Port-au-Prince. Denne byen var også episenteret for jordskjelvet som rammet Haiti i 2010, som kostet over 200.000 menneskeliv. Over 90 prosent av husene i Leogane forsvant i løpet av syv sekunder, da jordskjelvet rammet byen.

People riding on a motorcycle move between fallen trees after Hurricane Matthew passed through Les Cayes, Haiti, October 4, 2016. REUTERS/Andres Martinez Casares TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Andres Martinez Casares , Reuters

Minst fem personer skal ha omkommet i uværet i Haiti, deriblant en 26 år gammel mann som druknet da han prøve å redde et barn som falt ut i en oversvømt elv. Barnet ble reddet. Ordføreren i byen Petit-Goâve opplyser at to personer har omkommet i byen, inkludert en kvinne som ble drept av en fallende strømstolpe.

I tillegg til dødsfallene i Haiti er det meldt om fire dødsfall i nabolandet Den dominikanske republikk og ett i både Colombia og i øystaten Saint Vincent og Grenadinene.