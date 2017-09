Florida-guvernøren om orkanen «Irma»: – Kom dere ut kjapt!

WASHINGTON, D.C. (VG) Det er foreløpig uklart om «Irma» faktisk treffer Florida, men guvernør Rick Scott tar ingen sjanser. Han advarer mot den kraftigste orkanen på 25 år.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Med en vindstyrke på opp mot 300 kilometer i timen er «Irma» en kategori 5 orkan. Dette er det høyeste på orkanskalalen.

«Irma» har allerede slått inn over flere av de karibiske øyene. På den delvis franskeide øya St. Martin er de fire kraftigste bygningene ødelagt, ifølge Frankrikes innenriksminister Gerard Collomb. Han sier ifølge CNN at det er godt mulig at alle andre bygninger også har blitt helt, eller delvis smadret.

På Guadeloupe meldes det om en brannstasjon som står nesten en meter under vann. Strømmen er borte mange steder både her og på andre øyer. Det er så langt ikke meldt om dødsfall.

I videoer postet på nettet av den kraftige vinden høres «Irma» ut som jetmotoren på et fly. Det er enorme krefter i sving.

Les også: Har erklært katastrofetilstand

Kan bli kraftigste noensinne



Dette har fått Floridas guvernør Rick Scott til å advare innbyggerne i delstaten. Han frykter orkanen vil fortsette i deres retning.

– Denne orkanen er større, raskere og kraftigere enn «Andrew», sier han, ifølge Fox News.

Det værsystemet traff Florida med katastrofale følger i 1992. Fremdeles blir det regnet som den mest ødeleggende orkanen i Floridas historie.

Les også: Florida beordrer evakuering

HAMSTRER: I Florida forbereder folk seg på at orkanen skal komme. I går stod folk i times i kø i supermarkeder for å kjøpe inn vann og mat. Foto: Michele Eve Sandberg , AFP

Nå har Scott satt 1000 personer fra Floridas nasjonalgarde i sving over hele staten. 7000 flere har fått beskjed om å melde seg til tjeneste fredag. Stormen kan nå Florida i på søndag, men det er foreløpig uklart nøyaktig hvilken vei den vil ta. Guvernøren mener uansett folk ikke bør ta sjansen på at den ikke treffer Florida.

– Kom dere ut kjapt! er hans klare oppfordring til folk som bor i områdene som kan bli rammet.

SATELITTBILDE: «Irma» sett fra verdensrommet. Foto: , AP

Frykten er at liv skal gå tapt dersom folk ikke evakuerer, og ettersom man ikke vet hvor orkanen kommer til å treffe sier han at alle må forberede seg på å bli rammet.

– Vi kan fikse husene deres, men vi kan ikke gi dere nytt liv. Ikke sitt og vent. Ta med dere det dere trenger, men kun det dere trenger, sier han videre!

Texas-uværet: Slik ser det ut før og etter

– Aldri sett maken



The National Weather Service i USA melder om at «Irma» nå nærmer seg Puerto Rico, der man ikke har sett lignende siden orkanen «San Felipe» helt tilbake til 1928. Den tok livet av 2748 mennesker i Guadeloupe, Puerto Rico og Florida.

– Jeg har aldri sett maken til noe som er så farlig som dette, sier Puerto Ricos guvernør Ricardo Rossello, som er urolig for øyas infrastruktur.

De har derfor åpnet opp en rekke nødsentre der folk kan søke ly.

– Vi må forberede oss på det verste.

Houston-katastrofen: Her reddes de fra vannmassene

PUERTO RICO: Irma raserte flere øyer nord i Karibien onsdag. Nord i Puerto Rico patruljerer politiet øya der de kraftige vindene allerede merkes, mens Irma nærmer seg hurtig. Foto: Alvin Baez , Reuters

Den norske seileren Cato Knem dro fredag fra den lille øya St. Thomas, der «Irma» har herjet onsdag, til Ceiba sør i i Puerto Rico for å trygge seg for stormen.



– Det er jeg veldig glad for. Nå ligger båten i havn, og jeg har fortøyd den etter alle kunstens metoder, sier han til VG.

Folk er redde

SEILER: Cato Knem på seilbåten under litt hyggeliger forhold enn det som venter nå. Foto: Privat

De fleste hotellene i Puerto Rico har stengt ned mens innbyggerne forbereder seg til stormen, men Knem har funnet seg et sted der han kan holde seg inne.

– Jeg har ordnet meg et rom over en bar. Det er en betongbygning, ikke en trebygning. Nå monterer de alluminiumsplater på utsiden av vinduer. Soldater og politiet går rundt og sjekke overalt

Norske Stein i Houston: – Vi var jævlig heldige

Knem forteller at folk er redde. De husker orkanen Hugo som kom til øya i 1989 og brakte med seg massive ødeleggelser. Den var en orkan i kategori fire, mens Irma er oppe i kategori fem.



– Det hamstres over en lav sko. De i baren har laget middag til meg som jeg har lagret, og jeg har hamstret drikke, sier han.

– Nå venter vi på at været kommer.

«Irma» kommer altså mens folk i Texas bare så vidt har begynt å rydde opp etter skadene orkanen «Harvey», og de påfølgende vannmassene, gjorde der. Og som om ikke disse to orkanene var nok har det allerede dannet seg et nytt stormsystem øst i Atlanterhavet. «Jose» er ventet å nå orkan styrke natt til torsdag.