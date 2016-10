Orkanen «Matthew» er ventet å nå land i Florida rundt midnatt, norsk tid. – Da bør de som trenger å evakuere ha gjort det, advarer guvernør Rick Perry.

Ifølge USAs nasjonale stormsenter vil orkanen få ny fart på vei mot det amerikanske fastlandet. Det ventes at stormen vil utvikle seg til å bli kategori fire-orkan.

Myndighetene har oppfordret over to millioner mennesker til å komme seg vekk fra kystområdene av Florida, men delstatens guvernør kommer nå med en svært tydelig advarsel til de som ikke har fulgt oppfordringen om å evakuere:

– Dette er seriøst. Ikke ta noen sjanser. En liten bevegelse i stormen kan ha mye å si. Det er grunnen til at vi forbereder oss på at den treffer direkte. Så jeg gjentar; dersom du trenger å evakuere, men ikke har gjort det, gjør det. Denne stormen vil drepe dere! Tiden er i ferd med å renne ut, sier Rick Perry, ifølge CNN.

Titalls døde



Sjefen for Det nasjonale orkansenteret i USA, Rick Knabb, sier mye av det samme.

– Dette kan bli en ekstrem katastrofal orkan for store områder, der mange mennesker blir påvirket. Det er ikke bare snakk om å at den treffer et lite område, og så forsvinner igjen. Den kommer til å bevege seg oppover kysten, og det er gode muligheter for at den beholder styrken til en kraftig orkan, eller tett opp til det, hele veien opp. Det er fryktelig, sier Knabb.

«Matthew» er det kraftigste uværet som har rammet Karibia og USA siden «Wilma» og «Katrina» i 2005. Sistnevnte ble en gigantisk katastrofe da demningene som skulle hindre flom i New Orleans bristet. Store deler av byen havnet under vann. Tusenvis ble hjemløse, og minst 1836 personer mistet livet.

Så langt har «Matthew» tatt minst 69 menneskeliv på sin vei, ifølge Reuters. Orkanen har rammet Haiti og deler av Den dominikanske republikk, i tillegg til Cuba og Bahamas.

– Folk tar det på alvor



VG-journalist Anders K. Christiansen er på ferie med familien i Fort Lauderdale. Han forteller at de har evakuert til et hotell i Miami, fordi det ventes at orkanen ikke vil treffe like hardt der. Mange har forsøkt å få hotellrom på vestkysten av Florida, siden området er ventet å gå klar av stormen, men der var absolutt alt fullt.

– Vi fikk frist til klokken 12.00 med å komme oss vekk. Vi kjørte fra Fort Lauderdale til Miami klokken 09.00. Det var få biler på veiene. Nesten ingen trafikk. Sentrum av Miami er helt rolig uten folk i gatene. Det er stille før stormen, forteller han.

Christiansens inntrykk er at folk i Florida tar advarslene på høyeste alvor.

– Mange bensinstasjoner er tommefor bensin. Folk har hamstret vann. Butikker er tomme for varer. TV-kanalene sender døgnet rundt – kun om været, forteller han.

Selv er han ikke nervøs på vegne av seg, eller familien nå som de har kommet seg til Miami.

– Men det hadde nok vært litt mer følelser om vi hadde blitt værende i Fort Lauderdale, med rom på stranda og vindu rett ut mot havgapet. De satte opp plater foran alle vinduene allerede i går, sier Christiansen, som kan se uværet komme mens han snakker med VG, klokken 16, norsk tid.

TOMT: Folk i Daytona Beach har hamstret varer før orkanen Matthew når land i Florida. Foto: Leila Macor , AFP

Kansellerte fly for SAS og Norwegian

Orkanen får også konsekvenser for feriereisende nordmenn. Både SAS og Norwegian kansellerer fly.

– Vi har tre flyvinger til Florida i dag som vi dessverre har måttet kansellere på grunn av orkanen. Det er unntakssituasjon der borte, så det er ikke mulig å opprettholde flygingene, sier kommunikasjonssjef Lasse fSandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Sandaker-Nielsen opplyser at for Norwegians del er det flygingene Oslo-Orlando, København-Fort Lauderdale og Paris-Fort Lauderdale som er kansellert.

– Vi ser at det er en god del som allerede har booket om. I tillegg til full refusjon av billetten, kan den også endres. Vi ser også på muligheter til å sette opp ekstrasendinger for å hente passasjerene hjem, sier Sandaker-Nielsen.

DRAR BORT: Køene av biler med mennesker som evakuerer har vært lange i Florida det siste døgnet. Foto: Red Huber , AP

Også SAS har kansellert flere transatlantiske flyginger torsdag. Blant annet er morgenflyet mellom København og Miami kansellert. Det samme er flyet fra Miami til Oslo.

– Det er i overkant av 400 passasjerer som berøres av dette, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til NTB.

SAS har et håp om å igjen kunne operere rutene fra Europa til Florida fredag, men Johansen sier de avventer værsituasjonen og eventuelle beskjeder om ødeleggelser på infrastrukturen i Miami.