Flommen i Houston: Møbelbutikk tar imot flomofre

HOUSTON (VG) Søndag måtte Dan og Barbara Bray forlate huset sitt i båt da vannet kom faretruende nært. Siden har de søkt tilflukt hos møbelbutikken Gallery Furniture vest for Houston.

– Han som eier denne butikken er helt fantastisk. Han kjenner oss ikke en gang, og så blir vi behandlet så bra som dette. Jeg har aldri hørt om et bedre nødsenter, sier Barbara da VG møter henne og ektemannen Dan.

De halvveis ligger, halvveis sitter i en utslått sofa. Der, og i sengen bak dem, har de tilbrakt de siste tre døgnene. Midt i en helt alminnelig møbelbutikk. Sofaen står normalt på utstilling. Det samme gjør sengen. Og alt annet rundt dem.

Dan har kreft og trenger strålebehandling. Denne uken får han ikke dosen sin siden helsesenteret han går til måtte stenge etter orkanen og den påfølgende flommen.

– Men de har til og med en sykepleier her som kommer og ser til oss. Det gir en veldig trygghet, sier kona.

– Dette er nødsentrenes Taj Mahal, sier en annen fotograf VG treffer.

JOBBER OG LEKER: Mens noen voksne forsøker å få gjort litt jobb på nødsenteret leker barna rundt dem. Foto: Lech Klaudia , VG

Har vært nødsenter tidligere

Det er møbelbutikken Gallery Furniture som huser ekteparet og 200-300 andre. Kun de som trenger ekstra tilsyn har fått plass midt inne i butikken. De fleste andre er i et stort rom like ved siden, der butikken var i ferd med å sette opp en annen utstilling. Nå blir de ulike avlukkene i stedet som små husvegger mellom ulike familier.

Grillmat blir delt ut, mens barn løper rundt og leker. Noen får spørsmål om de har lyst å bli malt i ansiktet.

Folk har kommet langveis fra for å donere bøker, leketøy, mat, drikke og annet folk trenger. Så mye har kommet at butikken har måtte sende flere billaster videre til andre av de over 230 nødsentrene som er opprettet i Texas de siste dagene. De største huser så mange som 5000 mennesker. Godt over 30.000 har totalt fått plass så langt.

– Dette er noe vi alltid gjør i slike situasjoner. Vi tok også imot folk etter orkanen Katrina. Det er en del av vår eier Jim McIngvals filosofi å ta vare på folk i nød, forteller butikksjef Steve Salacar, som selv har et hus med vann 40 centimeter opp langs veggen.

Barbara og Dan Bray er usikre på om deres hus har tatt inn vann, eller ikke. De ble hentet ut i båt mens vannet ennå steg.

– Vi har bodd der i 40 år. Vi vet om venner som har mistet huset. Vi får bare krysse fingrene, sier Dan, mens en ansatt i butikken kommer for å spørre om de, eller hunden Misty, trenger noe.

FAMILIE: Gladys Dasi og barna er glade for all hjelpen de kan få. Elliott er bare to måneder, men har tre eldre søsken i Jeremiah (t.v.), Elsie og Ruth (t.h.). Foto: Lech Klaudia , VG



Frykter skadene

Gladys og Emanuelle Dasi vet at de ikke har vært heldige. Huset de bor i med de fire barna hadde vann opp til knærne da de ble hentet ut søndag.

– På grunn av babyen ville vi ikke bli værende lengre da det ble så mye vann, forteller Gladys.

Lille Elliott er bare to måneder. Mens storesøskene Jeremiah (5), Ruth (7) og Elsie (8) leker, ligger han i fanget på mamma i en sofa fra Gallery Furniture.

– Nå er denne sofaen og madrassen her vårt hjem, men vi håper å snart kunne vende tilbake til huset vårt, sier Gladys.

Når det kan skje aner de ikke. Uvisst er det også hvordan de vil klare seg økonomisk fremover. Som så mange andre i Houston har ikke familiene flomforsikring. Reparasjonsarbeidet kan bli dyrt.

– Jeg er redd for at huset har fått mye skader, sier firebarnsmoren.

AVLUKKER: Egentlig skulle det stå utstillinger her nå, men madrasser fra butikkens senger er heller lagt inn. Eddie Cuevas (liggende) slapper av sammen med Lourds Cuevas (i midten) og Lourds Garcia. Foto: Lech Klaudia , VG

Minst 27 omkomne

Ifølge Texas-guvernør Greg Abbott er skadene i delstaten enorme.

– Ødeleggelsene fra uværet «Harvey» kommer til å bli mye større enn dem etter orkanene «Katrina» og Sandy, sier Texas-guvernør Greg Abbott.

Han anslår at midlene til nødhjelp kommer til å utgjøre mye mer enn de 120 milliarder dollarene (om lag 940 milliarder kroner) som ble gitt i føderal støtte den gang.

Så langt er det meldt om totalt 27 omkomne. Myndighetene frykter dette tallet vil stige kraftig straks vannet trekker seg tilbake og man får bedre oversikt over ulike nabolag.

Harvey har nok en gang truffet fastlandet i Louisiana og det sørøstre Texas. Abbott advarer om at «det verste ikke er over ennå».