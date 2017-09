Enorme ødeleggelser i Karibia: – 95 prosent av øya er ødelagt

Orkanen Irmas herjinger har så langt kostet minst ti mennesker livet i Karibia. I kveld er den ventet å treffe Haiti.

På øya St. Martin, som er delt mellom Frankrike og Nederland, er seks mennesker bekreftet omkommet.

– Det er en enorm katastrofe. 95 prosent av øya er ødelagt, sier den lokale politikeren Daniel Gibbs, til Radio. Caribbean International.

På St. Barts er seks mennesker døde, én person har mistet livet på Anguilla og på Barbuda ble en toåring drept da familien forsøkte å flykte.

Kategori 5-orkanen, som er den sterkeste som noensinne er registrert i Atlanterhavet, traff land for første gang tidlig onsdag morgen norsk tid.

– Øyene må bygges opp på nytt

Siden har Irma raserte flere øyer i nordøst i Karibia, og tusenvis av mennesker har blitt hjemløse.

Ifølge Frankrikes innenriksminister Gerrard Collomb kan dødstallene i de franske territoriene på St. Martin og St. Barths komme til å stige ettersom redningsmannskaper ennå ikke har gjennomsøkt de verst herjede områdene.

– Det er en tragedie. Vi blir nødt til å bygge opp begge øyene på nytt igjen. De fleste skolene har blitt ødelagt, sier Collomb under en pressekonferanse ifølge nyhetsbyrået AP.

Økt sjanse for Florida-treff

På Barbuda er så godt som alle bygninger totalskadet og statsminister Gaston Brown anslår at rundt 60 prosent av øyas 1400 innbyggere nå har blitt hjemløse.

Når Irma nå beveger seg nordvestover er det med en hastighet på opp mot 295 kilometer i timen. Rundt klokken 20 norsk er den ventet å treffe Haiti.

Irma er ventet å herje med flere karibiske småøyer før den når land på Cuba lørdag morgen lokal tid. Ifølge det nasjonale orkansenteret i USA har sannsynligheten for at Irma vil treffe den sørlig delen av landet økt gjennom torsdagen.

Det er nå ventet at orkanen vil ramme tett befolkede områder sør i Florida tidlig lørdag. Over 150.000 mennesker har blitt bedt om å evakuere og i Florida Keys sier myndighetene nå at de som blir igjen må klare seg selv.

Florida-guvernør: – Kom dere ut kjapt!