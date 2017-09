Dødstallet stiger etter Irmas herjinger – orkanvarsel i sørlige Florida

Irma har så langt krevd minst 13 menneskeliv på sin herjing gjennom Karibia. Nå stålsetter Florida seg for monsterorkanen.

To døgn etter at Irma traff land i Karibia er enorme materielle ødeleggelser, mange hjemløse og dødsfall er blant konsekvensene.

Tidlig fredag norsk tid befinner orkanen seg nord for Den dominikanske republikk og Haiti. Fortsatt er den en kategori 5-orkan – det høyeste på skalaen – med vindkast inntil 266 kilometer i timen.

Det er meldt om materielle skader begge steder, men så langt innen dødsfall, ifølge nyhetsbyrået AP. I Haiti ble imidlertid to personer skadet av et tre som falt over ende.

Fra Turks- og Caicosøyene lenger nord har det også begynt å komme rapporter om konsekvensene, melder CNN. På øya Grand Turk har flere hus og et sykehus mistet taket. Også strømforsyninger skal være rammet.

Enorme ødeleggelser i Karibia: – 95 prosent av øya er ødelagt

UVÆR: Folk går i regnvær over en bro i byen Cap-Haitien på Haitis nordlige kyst torsdag. Foto: Andres Martinez Casares, , Reuters

Stenger skoler og universiteter

Videre ventes Irma, som er den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet, å sveipe over Bahamas og Cuba, før den trolig når Florida i USA søndag.

Tidlig fredag utstedte det nasjonale orkansenteret NHC i Miami orkanvarsel for det sørlige Florida og øyområdet Florida Keys. Det er også sendt varsel om stormflo.

– Det er blitt mer sannsynlig at Irma vil treffe land i det sørlige Florida som en farlig stor orkan, og at den vil bringe med seg livstruende stormflo og vind til store deler av delstaten, sier NHC i en uttalelse ifølge CNN.

Mer enn en halv million mennesker i det sørøstlige fylket Miami-Dade i den amerikanske delstaten er bedt om å evakuere. Også i seks fylker i den sørøstlige delstaten Georgia vil det bli igangsatt evakuering av over en halv million mennesker fra lørdag morgen.

ÅPNES IGJEN ETTER IRMA: Bygninger dekkes av treverk før orkanen Irma er ventet å ramme Miami i helgen. Foto: Saul Loeb, AFP

Florida-guvernør Rick Scott har beordret stenging av alle offentlige grunnskoler, høyskoler, universiteter og kontorer i delstaten fra fredag til mandag. Bygningene skal benyttes som ly og lokaler for nødetatene.

– Floridas innbyggere står overfor en livstruende storm i orkan Irma, og enhver familie må forberede seg på å evakuere, sier Scott i en uttalelse gjengitt av ABC News på Twitter.

TOMT PÅ TANKEN: En bensintank i Miami er tom for drivstoff. Mange fyller opp med både vann og drivstoff for å forberede seg til orkanen. Foto: Alan Diaz , AP

– Jeg oppfordrer ALLE som er langs orkanen Irmas vei om å følge rådene og ordrene fra lokale og statlige tjenestemenn, skriver USAs president Donald Trump skriver på Twitter natt til fredag.

Dødelig orkan

Så langt har minst 13 mennesker mistet livet som følge av orkanen. Tallet kan komme til å stige.

* En tjenestemann bekrefter ifølge nyhetsbyrået AFP at to personer har mistet livet i Puerto Rico.

* På øya Anguilla har én person mistet livet. Her er det også store skader på flyplassen, sykehus og andre bygninger. 90 prosent av veiene er ufremkommelige, opplyser det karibiske katastrofebyrået CDEMA.

* På Barbuda omkom et to år gammelt barn da familien forsøkte å flykte fra et ødelagt hjem. Rundt 60 prosent av øyas 1400 innbyggere er blitt hjemløse.

* Fem personer bekreftet døde som følge av orkanen på øya St. Martin. Fire av dem omkom på den franske delen av øya, mens én døde på den nederlandske siden. I tillegg er rundt 50 personer skadet, ifølge Frankrikes statsminister Édouard Philippe.

* Minst fire personer har mistet livet på De amerikanske jomfruøyer. Tjenestemenn har beskrevet situasjonen her som katastrofal. To brannstasjoner og to politistasjoner har kollapset, og det eneste sykehuset på øya St. Thomas er ødelagt. Pasientene her blir fraktet til Puerto Rico og andre steder, skriver AP.

Noen av de samme øyene som allerede er rammet av Irma, kan nå også være truet av en annen orkan – Jose – som natt til fredag økte til kategori 3 av 5 og har vindkast på inntil 195 kilometer i timen.