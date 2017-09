Babyen Nayiri Storm ble født på flukt fra orkanen «Irma»

Høygravide Cera Kesling og mannen la lørdag på flukt fra orkanen «Irma». Under dramet ble datteren Storm født.

Lørdag kunne man allerede merke kraftige vindkast og mye nedbør i Florida. Det var først søndag orkanen slo inn for fullt som en kategori 3-orkan med en vindstyrke på 53 meter per sekund.

Siste om «Irma»: Minst 5 døde og millioner uten strøm.

Høygravide Cara Kesling og mannen hennes fikk høre at stormen var på vei rett mot Key West, der hjemmet deres ligger. De bestemte seg for å komme seg unna.

På flukten meldte også datteren sin ankomst. Paret rakk heldigvis å komme seg til Miami-Dade og til sykehuset Baptist Hospital der jenta ble født. Etterpå fikk de hjelp av politiet til å finne ly for stormen på et hotell, skriver The Daily Mail.

Lørdag delte Miami-Dade politikontor et bilde av babyen som fikk navnet Nayiri Storm. Barnet kom til verden få timer før «Irma» slo inn over Florida for fullt søndag, skriver avisen.

– Velkommen til verden beby Nayiri Storm! Vi er glade for at våre tjenestemenn kunne hjelpe denne familien med å komme seg trygt fra sykehuset til et hotell, skrev Miami-politiet på facebook.

Søndag: «Irma» traff Florida med enorme krefter: Varsler livsfarlig stormflo.

Måtte føde hjemme alene

Søndag traff orkan «Irma» Florida og gjorde det vanskelig å komme seg fra sted til sted.

Miami ble hardt rammet søndag da Irma traff. Vannmengdene i gatene er høyere enn havnivået, og flere bygninger, trær og konstruksjoner ble revet ned, blant annet to byggekraner. I Miami-Dade er nesten 1 million kunder nå uten strøm, melder nyhetsbyrået AP.

Cara Kesling rakk å føde på sykehuset og komme seg i ly i tide. Ikke alle var like heldige. En kvinne i Florida måtte komme seg gjennom fødselen helt alene søndag med hjelp fra politiet over telefon, skriver The Washington Post.

En annen kvinne prøvde å ringe 911, men kom ikke igjennom, melder CBS Miami. Værforholdene var for usikre til at ambulansen kunne komme og hjelpe henne.

Da hun til slutt kom i kontakt med sykehuset sendte de en brannbil til kvinnens hjem, der de fant henne svært nær å føde, skriver avisen. Hun ble fraktet i all hast til det lokale sykehuset der fødselen ble fullført.

Se også: Dyrehage i Miami evakuert før «Irmas» ankomst.

Portforbud i Tampa

Orkan «Irma» er nå på like i nærheten av Tampa, Florida der der ordføreren har erklært at alle må holde seg inne på ubestemt tid. De som befinner seg ute i gaten vil bli stoppet av politiet, melder The Washington Post.

I Orlando, hvor VGs team befinner seg, er vinden i 8.30-tiden, norsk tid, på sitt kraftigste, samtidig som regnet fortsetter å hølje ned slik det har gjort i timevis. De kraftigste vindkastene har nå startet å høres ut som et tog som dundrer forbi.

Vinden har en styrke på over 33 meter i sekundet i Orlando-området på det meste. Det er likevel mindre enn lengre vest, der vindstyrken i kastene vil ligge opp mot 50 meter per sekund.