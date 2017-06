Utviste asylsøkere fra Norge havnet i  bombeangrep i Kabul

Asylsøker Khan Wazir Ahmadzai er blant flere afghanere som nylig er blitt returnert til Kabul, som UDI anser som trygt. Onsdag havnet han midt i et voldsomt terrorangrep.

Onsdag morgen gikk en kraftig bilbombe av i rushtrafikken i ambassadeområdet i Kabul. Minst 90 personer er drept og over 450 såret, ifølge det statlige afghanske mediasenteret.

Fikk vinduene blåst ut

På hotellet Rhosan Plaza, som bare ligger noen få hundre meter fra stedet bomben smalt, befant flere mindreårige og andre asylsøkere som hadde blitt returnert fra Norge etter å ha fått avslag på asylsøknaden sin.

En av dem var Khan Wazir Ahmadzai, som forteller at alle ble veldig redde og fryktet det verste.

– Alle vinduene og dørene knuste, og mange personer ble drept. Masse politi og andre strømmet til og jeg var veldig redd for hva som kom til å skje, forteller Ahmadzai på telefon fra Kabul til VG.

– Må sørge for at de er trygge

REAGERER: Laila Benjaminsen, driver en frivillighetssentral i Skånland i Nord-Norge som har vært åpen for asylsøkerne en dag i uken. Hun skryter av asylsøkerne, og spesielt Ahmadzai som hun sier har drevet dugnad og hjulpet til. Foto: Privat

Da han gikk ut på gaten etter angrepet lå det glass og ødelagte gjenstander over alt. Ahmadzai filmet gaten og sendte hjem til Laila Benjaminsen som driver en frivillighetssentral i Skånland i Nord-Norge, som Ahmadzai har besøkt ukentlig.

Hun reagerer kraftig på myndighetenes håndtering av utsendelsen og angrepet.

– Jeg reagerer på måten de har blitt sendt ut på. Myndighetene sender de ut til Kabul som skal være trygt og så smeller en bombe tre-fire dager senere, sier Benjaminsen.

Hun er redd for at det kan smelle igjen.

– Vi har tatt vare på disse guttene de to siste årene. når de sendes tilbake må norske myndigheter sørge for at de er trygge og når slikt skjer så må de gjøre noe, sier Benjaminsen.

Må ut på gaten om noen dager

Utlendingsdirektoratet (UDI) og norske myndigheter pleier å tilby opphold på hotellet for dem som blir uttransportert og reiser med assistert retur til Afghanistan. De blir innlosjert på hotell i 14 dager mens de reetablerer seg, skriver NTB.

KABUL: Khan Wazir Ahmadzai fikk avslag på asylsøknaden i Norge. Nå har han blitt sendt tilbake til Afghanistan og VG snakket med han fra Kabul hvor en bombe nylig gikk av. Foto: PRIVAT

Ahmadzai har allerede vært på hotellet i ti dager og har dermed bare tre-fire dager igjen før han må ut.

Han forteller at noen av de andre asylsøkerne har dratt til landsbyene sine, men at han selv er for redd for å dra tilbake til sin landsby.

– Jeg kan ikke dra tilbake landsbyen min fordi Taliban herjer der. Jeg har ikke familie, penger eller hus, og jeg er veldig redd, hva skal jeg gjøre? spør Ahmadzai.

Ahmadzai bodde på Evenskjer mottak for mindreårige flyktninger, men rømte fra mottaket da det ble lagt ned. Han ble så tatt av politiet i Narvik og sendt til Trandum, et lukket internat hvor de som har fått avslag venter på å bli sendt ut, hvor han ble i tre måneder.

Ahmadzai sier han er 17 år, men UDI mener han er 19 år.

– Jeg er ikke trygg et eneste minutt



UDI endret nylig sine sikkerhetsvurderinger, hvor bare to av landets 34 provinser som «generelt utrygge». Kabul er ikke en av disse og hovedstaden og hotellet som asylsøkerne ble sendt til ansees dermed av UDI som trygt.

– Jeg har mange ganger sagt til UDI, politiet og advokatene at det er store problemer i Afghanistan, også i Kabul, sier Ahmadzai.

ABC Nyheter har vært i kontakt med en av de andre guttene som bor på hotellet.

– Jeg ba Norge om beskyttelse, men UDI mener at Kabul er et trygt sted. Hvordan kan de si det? Jeg er ikke trygg et eneste minutt, jeg frykter det vil skje mer her allerede i morgen. Slutt å si Kabul er trygt, dere vet ikke hvordan det er her, er hans beskjed til norske politikere ifølge avisen.

UDI: – Ikke meldt om skader

UDI sier til ABC nyheter at deres samarbeidspartnere ikke melder om skader:

– Vi har undersøkt med våre samarbeidspartnere i Kabul. De har rapportert at bomben rammet verken hotellbygningen eller ansatte og gjester, til tross for at det var en stor eksplosjon, og at hotellet ligger i nærheten av der bomben gikk av, sa enhetsleder i returenheten, Katinka Hartmann, til ABC Nyheter torsdag formiddag.

Ingen har foreløpig påtatt seg skylden for angrepet. Taliban hevdet imidlertid onsdag at de ikke står bak angrepet, melder Al Jazeera på Twitter.

De fleste ofrene i bombeangrepet var sivile afghanere, blant annet barn.

Både den tyske og franske ambassaden har fått materielle skader, og en afghaner som holdt vakt utenfor den tyske ambassaden, var blant de som mistet livet.

UD meldte onsdag at det ikke var noen indikasjon på at nordmenn skal være berørt av angrepet.

Angrepet skjedde fire uker etter at åtte personer ble drept da en bilbombe eksploderte i en NATO-kolonne i Kabul. Terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) påtok seg skylden for angrepet.