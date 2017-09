Verdens eldste forsvant sporløst - nå er hun død

Dagene før hun døde forsvant verdens eldste kvinne. En familiekonflikt skal ha vært bakgrunnen for at hennes 85 år gamle sønn flyttet henne uten å si hvor hun var til resten av familien.

Violet Brown ble født den 10. mars 1900 – over 60 år før hjemlandet Jamaica fikk sin uavhengighet fra Storbritannia. Hun var også dronning Victorias siste gjenlevende undersått, ettersom hun ble født ett knapt år før dronningens død.

Nå er hun død. Det får jamicanske The Gleaner bekreftet, etter å ha snakket med hennes sønn, 85 år gamle Barry Russel. Han sier moren sovnet inn fredag klokken 14.30 lokal tid, i Montego Bay nordvest i landet.

Da hadde hun uken før vært hos lege som konstaterte dehydrering og uregelmessig hjerterytme.

Forsvant sporløst



Fredag, samme dag som hun døde, fortalte samme avis at den 117 år gamle kvinnen var sporløst forsvunnet. Bakgrunnen skulle være en konflikt i familien, hvor én del mente hun ikke fikk god nok omsorg og helsehjelp.

Barnebarna hun hadde bodd inntil nylig, ble beskrevet som paniske ettersom de ikke visste hvor hun var.

Sønnen fortalte imidlertid til avisen at han hadde tatt henne med seg, og anklaget resten av familien for å være grådige.

– Jeg kommer ikke til å fortelle dem hvor hun befinner seg. Men hun er i god behold, sa han før hun døde.

Jamaicas statsminister markerte Violet Browns bortgang på Twitter:

Oppskrift for langt liv



Violet Brown overtok tittelen som verdens eldste person da italienske Emma Morano døde tidligere i år.

Browns oppskriftt på et langt liv var enkel: Hardt arbeid og respekt for mennesker.

– Når folk spør meg hva jeg spiser og drikker for å leve så lenge, så svarer jeg at jeg spiser alt, bortsett fra svin og kylling. Og jeg drikker ikke rom, sier hun til den jamaicanske avisen The Gleaner.

Hadde avtale med Guiness rekordbok



Guinness World Records erklærte aldri kvinnen som verdens eldste.

Det gjorde imidlertid amerikanske Gerontology Research Group, som både møtte henne og undersøkt fødselsattesten hennes, som ble utstedt av britiske myndigheter da hun ble født.

Browns barnebarn Lelieth Palmer, den 85 år gamle sønnens niese, fortalte til The Gleaner at Guinness hadde en avtale om å besøke Brown der hun bodde. Palmer uttrykte bekymring for at forsvinningen ville føre til at hun gikk glipp av møtet med rekordboken.

Det fikk hun altså rett i.