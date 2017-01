«Tremannen» har fått livet tilbake

For ti år siden ble Abdul Bajandra rammet av en ekstremt uvanlig genetisk sykdom som forvandlet hender og føtter til enorme klumper som minner om bark. Nå har 27-åringen fått livet tilbake.

Bajandra, eller «tremannen» som han har blitt kalt, gjennomførte i februar i fjor den første operasjonen for å fjerne de gigantiske utvekstene på hender og føtter, melder CNN.

Behandlingen har vært omfattende. Legene brukte laser for å brenne vekk det døde vevet lag for lag. Hovedutfordringen har vært å fjerne utvekstene uten å ødelegge viktige nerver. Det siste året har han gjennomført 16 operasjoner, og fortsatt gjenstår flere inngrep før han kan skrives ut fra sykehuset.

Leder for plastikkirurgisk avdeling ved Dhaka Medical College Hospital, Dr. Samanta Lal Sen, understreker imidlertid at Bajandar nå er i svært god form, og at han kan spise og skrive med sine egne hender.

27-åringen fra det sørlige Bangladesh oppdaget de første utvekstene for ti år siden. Han gikk til en lokal lege, med medisinen han fikk hjalp ikke, og klumpene fortsatte å vokse raskt. Tre år senere var både hender og føtter fullstendig dekket av bark-lignende tentakler, og han var ikke lenger i stand til å jobbe.

Utvekstene skyldes en ekstremt sjelden genetisk tilstand kjent som Epidermodysplasia Verruciformis eller «tremann-syndrom». Før operasjonene kunne ikke Bajandra bruke hendene, og var fullstendig avhengig av konas hjelp til både å spise og vaske seg.

– Jeg har kjempet mot smertene i ti år. Jeg ønsker bare å leve et normalt liv. Jeg vil bli i stand til å holde datteren min, og klemme henne, sa Bajandra før behandlingen startet.