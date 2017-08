Trailer åpnet i fart – hundrevis av frossenpizzaer ramlet ut

Et lass med frossenpizzaer kom En trailersjåfør greide å miste et ukjent antall frossenpizzaer på motorveien i USA.

Veivesenet i delstaten Arkansas i USA måtte stenge deler av veien i fire timer, for å plukke opp all pizzaen.

Årsaken til pizzatapet var at en 18-hjuls semitrailer med frossenpizza sneide en brostøtte, og ble åpnet. Det gjorde at haugevis av pizzaer ramlet ut på motorveien.

Vestgående retning ble stengt i fire timer, mens østgående ble stengt i én time for å tørke opp pizzarestene.

Danny Straessle, talsmann for Arkansas' transportkontor, sier til Business Insider at pizzasaus, ost, pepperoni og litt sølt diesel gjorde at veien ble glatt.

Hendelsen skjedde onsdag denne uken. Straessle sier til Arkansas Online at ingen ble skadet i hendelsen.

– Men det er mange frossenpizzaer på motorveien nå. Store pizzatap, sier han.