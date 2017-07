Tok selfie – ødela kunst for over 1,6 millioner kroner

En kvinne på en kunstutstilling skulle bare ta en selfie, men endte opp med å rasere deler av utstillingen i Los Angeles.

Skadene er beregnet å være på omkring 200.000 dollar, skriver CBS News.

Pidestaller med verdifulle kroneskulpturer var stilt opp på en midlertidig kunstutstilling for to uker siden. En video lagt ut på YouTube viser at kvinnen bøyer seg ned for å ta et bilde, men har ikke god nok oversikt over oppsetningen bak henne.

Når hun velter den første pidestallen, blir det til en dominoeffekt hvor minst ti pidestaller med skulpturer faller.

Skulpturene var en del av den britiske kunstneren Simon Birchs nyeste kunstprosjekt «The 14th Factory» på et lager i Los Angeles.

Tre av skulpturene ble permanent skadd, og andre i varierende grad, sa Jocelyn Ingram, talsperson for kunstprosjektet.

Flere har tatt til orde for at den dyre selfien er et PR-stunt.

– Sannheten er at det skjedde og at det ble fanget opp av vårt overvåkningskamera. Det ville vært ganske irrasjonelt for kunstnerne bak skulpturene bevisst å skade sitt eget arbeid i håp om å få en fordel, sa Ingram.