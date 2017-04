Tatt med kokainbuksene nede: Avslørt av tollere i New York

Disse smuglerne hadde ikke rent mel i hverken posene eller buksene sine, men heller kokain verdt 3,4 millioner kroner.

Onsdag melder Customs and Border Patrol (CBP) at de nylig stanset to menn som forsøkte å passere tollere på JFK-flyplassen i New York med rundt 5 kilo kokain hver klistret til beina.

Hendelsen er blant annet omtalt av NBC New York, som spøker med at store og tettsittende bukser ikke lenger er moteriktig på flyplassen, i hvert fall hvis buksene inneholder narkotika.

Det er uklart om de to mennene, som begge ble tatt onsdag i forrige uke, kjente hverandre, opplyser CBP i en pressemelding. Nå er de to siktet for grove narkotikalovbrudd.

Spektakulær plan: «James Bond»-smuglere tatt utenfor kysten av Skottland

Mennene var passasjerer på samme fly fra den dominikanske republikk. I mars omtalte VG et identisk smuglerforsøk der en amerikansk statsborger, på vei fra samme land, ble tatt med buksene nede og kokain verdt 1,5 millioner kroner.

I onsdagens pressemelding opplyser CBP at tollerne reagerte på hvordan de to mennene tilnærmet «sprakk ut av buksene sine».

Da de to ble eskortert til et avhørsrom for en mer grundig sjekk, kunne tollerne raskt konstatere grunnen til hvorfor buksene fremsto som såpass tettsittende.

Husker du? Kvinne tatt med ladet pistol i vagina

– Disse beslagene viser hvor opptatte våre tjenestemenn er med å beskytte USA fra distribusjonen av ulovlige stoffer, sier Leon Hayward, leder for CBPs New York-avdeling, i en uttalelse.

CBP legger for sikkerhets skyld til at de to mennene er uskyldige inntil det motsatte er bevist.