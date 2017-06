Slo ektemannens verdensrekord: Her henger våghalsen over Niagarafossen

Den amerikanske våghalsen Erendira Wallenda (38) skrev seg inn i rekordbøkene torsdag etter flere akrobatiske stunts over den berømte fossen.

Et stort presseoppbud og hundrevis av skuelystne ble sjokkerte vitner til hvordan 38-åringen, som lå under et helikopter utstyrt med en line og en ring, på et tidspunkt bare hang fast etter tennene, melder ABC News.

Wallenda hang rundt 90 meter over fossen med tennene rundt et spesialkonstruert munnstykke, noe som knuser den gamle verdensrekorden til ektemannen Nik, som «bare» hang 76 meter over bakken.

Våghalsen vinket til publikum og hang også på et tidspunkt i flere minutter med kun tærne i kontakt med ringen under helikopteret. Etter 10–15 minutter returnerte en smørblid Wallenda tilbake til trygg grunn. Det eneste hun klaget på, var den sterke vinden.

– Hvis en mann kan få det til, så kan en kvinne det også, sa Wallenda til pressen etter stuntet, ifølge People, før hun la til:

– Vi bare gjør det med litt mer eleganse.

Trebarnsmorens ektemann Nik har inntil nå vært den i paret som har stjålet flest overskrifter. Som første person noensinne balanserte han over Niagarafallene på line (riktignok «bare» 53 meter over fossefallet, journ.anm.) i 2012, før han ett år senere balanserte 426 meter over bakken i Grand Canyon.

Nik Wallenda var også med i helikopteret under torsdagens stunt. Han hang ut av helikopteret for å observere kona, mens han ga piloten beskjed om hvordan han skulle fly.

Det var også en stolt ektemann som kunngjorde at kona hadde slått hans egen verdensrekord torsdag.

– Det var helt utrolig. Hun hadde et stort glis rundt munnen hele tiden.

PS! Erendira Wallenda hadde kun en liten sikkerhetsline festet til livet, siden loven i delstaten krever at alle stunts som skjer mer enn seks meter over bakken må sikres. Torsdagens stunt blir uansett beskrevet som farlig.

