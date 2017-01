Sahana (10) kan være den første jenta diagnotisert med «tremann-syndromet»

Leger frykter at Sahan Khatun (10) fra Bangladesh er rammet av et ekstremt sjeldent syndrom som gir utvekster som minner om bark. De håper syndromet ikke er aggressivt.

For fire måneder siden fikk Sahana Khatun fra Bangladesh en vorte i ansiktet som minnet om bark. Faren hennes, Mohammad Shahjahan, ble ikke bekymret.

Men ettersom vortene spredde seg, tok han med seg datteren til et sykehus i hovedstaden Dhaka for å søke hjelp.Legene tror nå at Sahana er rammet av det sjeldne syndromet som har blitt kalt et «tremann-syndromet». Det er BBC som omtaler saken.

Av de kjente tilfellene av «tremann-syndromet», har foreløpig bare menn blitt rammet.

Doktor forsøker nå å finne ut om Sahana har det sjeldne syndromet. De håper at hun i så fall har en mindre aggressiv form, og at hun bli utskrevet raskt. Faren hennes, Mohammad Shahjahan, ser ikke lyst på situasjonen.

– Vi er veldig fattige. Datteren min mistet moren hennes når hun bare var seks år. Jeg håpte virkelig at doktorene vil fjerne barken fra ansiktet til min vakre datter, sier han til nyhetsbyrået AFP.

På verdensbasis er det bare et fåtall som har fått påvist «tremann-syndromet». Forskere har lite kunnskap om sykdommen, men det antas at utvekstene skyldes at dem som er rammet er svært mottagelig for virus som infiserer overhud og slimhinner.

Abdul Bajandra (27) har blitt rammet av en aggressiv form for «tremann-syndromet», og har blitt mye omtalt i internasjonale medier. I fjor gikk han gjennom en rekke operasjoner for å fjerne de gigantiske utvekstene på hendene og føttene hans.