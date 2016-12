Overlevde verdens lengste fall - nå er hun død

Flyvertinnen ble historisk da hun overlevde et fall på ti kilometer da flyet hun satt i eksploderte i luften for snart 45 år siden.

Nå er Vesna Vulovic død, 66 år gammel år gammel. Hun ble funnet død i sin leilighet i Beograd av venner, men dødsårsaken er ikke kjent, skriver nyhetsbyrået Tanjug.

Kvinnen fra det daværende Jugoslavia var bare 22 år gammel da hun jobbet på DC 9-flyet som i januar 1972 eksploderte over en landsby i det som den gangen var Tsjekkoslovakia. Flyet var på vei fra Stockholm til Zagreb.

Ingen har tidligere vært så heldige som den serbiske flyvertinnen. Hun satt fastspent i flysetet i flyets haleseksjon da en skogvokter fant henne etter ulykken.

Hun var den eneste overlevende etter styrten. Etter nesten fire uker i koma våknet hun opp, og ble etter hvert helt skadefri.

Fallet på 10.000 meter førte henne i 1985 inn i Guinness rekordbok for å ha overlevd verdens lengste fall uten fallskjerm.

Forklaringen hun hadde på mirakelet var enkel:

– Det var Guds vilje at jeg skulle overleve.

Da hun ble frisk etter ulykken, gikk hun tilbake til jobb i flyselskapet - denne gangen på kontor.

Hun husket aldri ulykken eller at hun ble reddet. I 2008 fortalte hun at det eneste hun husket var at hun hilste på passasjerer før flyet lettet. Det neste minnet var at hun våknet på sykehus med moren ved sin side, skriver The Guardian.

Kilde: VG/NTB