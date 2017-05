Oldefar på 101 år satte ny verdensrekord

Britiske Verdun Hayes hoppet søndag ut fra et fly på 4500 meters høyde, og ble med det verdens eldste fallskjermhopper, 101 år og 38 dager gammel.

Sammen med tre generasjoner av sin familie hoppet den nye rekordholderen tandemhopp over et flyplassområde, skriver The Guardian.

Den 101 år gamle oldefaren hoppet første gang i fallskjerm året i forveien, og slo dermed den britiske rekorden.

Å være rekordholder i Storbritannia var imidlertid ikke nok for engelskmannen, og søndag slo han altså også den tidligere verdensrekordholderen Armand Gendreau fra Canada. Gendreau hadde hatt rekorden med sine 101 år og tre dager siden juni 2013.

Hoppet ble gjort for å samle inn penger til The Royal British Legion, en britisk veldedighetsorganisasjon som gir støtte til veteraner i den britiske hæren og deres familier.

– Han var fast bestemt på at han ville gjennomføre dette igjen. Jeg er utrolig stolt over bakgrunnen for at han ville gjøre det, sa datteren Lin Tattersall.

OLDEFAR I FARTA: Verdun Hayes på 101 år og 38 dager uttalte i forkant av fallskjermhoppet at han gledet seg til opplevelsen. Han hoppet i fallskjerm for første gang som 100-åring. Foto: AP

Verdun skal ha hatt et ønske om å hoppe i fallskjerm siden han var 90 år, men ble overtalt av sin kone til å la det være. Etter konas død tok han opp igjen drømmen.

I forkant av rekord-hoppet uttalte Verdun at han følte seg bra og gledet seg til opplevelsen.

Den 101-årige veteranen tjenestegjorde under andre verdenskrig, og har mottatt utmerkelse for sin heroiske innsats i Nederland, Belgia, Tyskland og Normandie i Frankrike.

Verdun pådro seg splintskader i ribben og hender etter en granateksplosjon som tok livet av vennen, sersjant Edgar Robertson.

– Hvordan jeg kom meg hjem fra andre verdenskrig aner jeg ikke. Jeg var så nær kanten. Jeg mistet mange venner på kort tid. Jeg trodde aldri jeg skulle komme hjem igjen, fortalte Verdun.

En talsperson for The Royal British Legion uttalte at han er veldig stolt over Verdun og hans familie.

– Pengene samlet inn vil hjelpe oss å støtte veteraner og deres familier på tvers av generasjoner i vårt fellesskap, uttalte han.

