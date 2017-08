Nu kör vi: Her endte biljakten for svensk tyv

Svensk politi måtte bruke biler, helikopter og båt før denne svenske biltyven ga opp.

Den ville biljakten startet etter at en person ringte politiet for å varsle om et innbrudd hos naboen i Saltsjöbaden, øst for Stockholm, i 08.30-tiden søndag morgen.

Da politiet kom frem til stedet møtte de på innbruddstyven som stakk av videre i en BMW. Bilen hadde kort tid i forveien blitt meldt stjålet, ifølge Aftonbladet.

– Bilen passerte oss og det gikk fort, så det ble en jakt, sier pressevakt Sven-Erik Olsson i Stockholm-politiet, til avisen.

Husker du? Her endte den ville politijakten på Atlanterhavsveien

BMW-en forsvant i full fart og satt kurs mot skjærgården. Flere politibiler og et helikopter ble satt inn i forsøket for å stanse føreren, som ved et tilfelle klarte å kvitte seg med sine forfølgere.

Like etter klokken 09 lyktes politiet med å lokalisere bilen og jakten fortsatte videre mot en båthavn like ved.

Tyven hadde likevel ingen planer om å gi opp.

– Noen minutter senere kjørte bilen ned mot en småbåthavn og fortsatte videre ned i vannet. Mannen forsøkte å stikke av ved å svømme fra oss.

Se det utrolige bildet: Biljakt endte opp i hoppbakken

Bilder fra hendelsen viser at store deler av bilen har havnet under vann. Kun bakdelen er synlig.

– Vi lånte en båt fra en privatperson og fikk fisket ham opp. Han hadde svømt rundt 100 meter.

Mannen ble pågrepet og er nå siktet for grovt tyveri og grove brudd på trafikkloven. Politiet utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet.

Ingen personer ble skadet i forbindelse med biljakten.

Slik gikk det forresten da en annen biltyv forsøkte å unnslippe via sjøveien: