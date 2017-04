Nå er Violet (117) verdens eldste

Hun holder seg unna kylling, svin og rom. Selv mener Violet Brown (117) at hardt arbeid er nøkkelen til et langt liv.

Hun ble født 10. mars 1990 – noe som faktisk er over 60 år før hjemlandet Jamaica fikk sin uavhengighet.

Hun har levd gjennom begge verdenskrigene, og har i løpet av sine 117 år på jorden vært vitne til flere historiske milepæler: Hun husker blant annet godt at de første bilene og flyene kom til øystaten.

Lørdag ble hun verdens eldste kvinne etter at italienske Emma Morano døde, også hun 117 år gammel.

I et intervju med VG i 2016 fortalte den tidligere rekordholderen at hun spiste rå egg hver dag og at hun hadde vært singel siden hun separerte seg fra sin ektemann i 1938, kort tid etter at hennes eneste barn døde.

– Jeg har ikke hatt en mann i huset siden 1938 og det er derfor jeg har blitt så gammel! sa hun til VG.

Den nye rekordholderen har imidlertid en annen oppskrift på et langt liv: Hardt arbeid og respekt for mennesker.

– Når folk spør meg hva jeg spiser og drikker for å leve så lenge, så svarer jeg at jeg spiser alt, bortsett fra svin og kylling. Og jeg drikker ikke rom, sier hun til den jamaicanske avisen The Gleaner.

Hun har gått regelmessig i kirken, og i over 80 år var Brown musikklærer og kirkeorganist. Etter at mannen døde i 1997, tok hun over ansvaret for den lokale kirkegården – en jobb hun hadde lenge etter at hun fylte 100 år.

Den nye rekordholderen forteller til AP at hun er overrasket, men takknemlig over å ha levd så lenge.

– Dette er det Gud har gitt meg, så jeg må ta det – et langt liv, sier hun.

Gode gener ser imidlertid ut til å ligge i familien: Sønnen er hele 97 år. De to bor nå sammen i et hus i Duanvale, hvor den nye rekordholderen tilbringer det meste av dagen.

Guinness World Records har ennå ikke erklært kvinnen som verdens eldste.

Det har imidlertid amerikanske Gerontology Research Group (GRG), som har både møtt kvinnen og undersøkt fødselsattesten, som ble utstedt av britiske myndigheter som styrte Jamaica da hun ble født.

– Hun er den eldste personen som vi har tilstrekkelig dokumentasjon på, sier direktør Robert Young.

