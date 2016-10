Mirakelbabyen Lynlee ble «født» to ganger

Ikke bare er hun født to ganger, men Lynlee opplevde også hjertestans før hun kom til verden. Den nybakte mammaen sier at det var verdt all smerten.

Margaret Boemer fra Texas var 16 uker på vei og ventet sitt tredje barn. På ultralydundersøkelsen fant hun ut at dette svangerskapet ikke var helt som det skulle.

– Etter undersøkelsen fortalte legen at det var noe alvorlig feil med babyen vår, og hun fikk diagnosen «sacrococcygeal teratoma», sier hun i et intervju som ble delt av Texas Children`s Hospital, og som er gjengitt av CNN.

Var gravid med tvillinger

Sacrococcygeal teratoma er en svulst som utvikler seg før fødsel og vokser ut fra babyens halebein.

– Det var skummelt og sjokkerende, fordi vi ikke skjønte hva dette lange ordet betydde og hva diagnosen kunne føre til, forteller Margaret.

Lege ved Texas Children's Fetal Center og førsteamanuensis i kirurgi, pediatri, obstetrikk og gynekologi ved Baylor College Medicine, Darrell Cass, forteller at dette er den mest vanlige svulsten de ser hos nyfødte.

– Den er likevel sjelden. Svulsten oppstår oftere hos jenter enn gutter og kommer i én av 35 000 fødsler.

Dette var dessverre ikke den eneste dårlige nyheten for Boemers svangerskap. Hun var opprinnelig gravid med tvillinger, men mistet den ene før andre trimester.

Farlig svulst

– Noen av disse svulstene kan være greie og håndtere. Fosteret kan ha den og bli født med den, slik at vi kan ta svulsten bort etter babyen er født. Men i halvparten av tilfellene skaper svulsten store problemer for fosteret, sier Cass.

LYKKELIG: Margaret Boemer med sin nyfødte datter. Nå er hun kommet til verden for å bli. Foto: PAUL VINCENT KUNTZ

Han forklarer dette ved at svulsten prøver å suge til seg blod fra fosteret for å vokse.

– Babyen vil også vokse, så det blir som en slags konkurranse. I noen tilfeller vinner svulsten og babyens hjerte klarer ikke å holde tritt og kan derfor dø, sier han.

Svulsten i Boemers mage tok mye av hennes kommende datters blodforsyning. Og fosteret ble dårligere og dårligere. Noe måtte gjøres.

Til tross for at andre leger hadde rådet den kommende trebarnsmoren til å abortere, hadde lege Cass og hans team fortalt om en annen mulighet; Fetal kirurgi. Dette er kirurgi som gjøres på fosteret mens det ligger i livmoren. En løsning som ikke er risikofri.

– Lynlee hadde ikke noen stor sjanse for å overleve. Da jeg var 23 uker på vei hadde svulsten tatt over og fosteret nærmet seg hjertesvikt. Det ble et valg mellom å la svulsten ta over kroppen hennes eller å gi henne en sjanse til å leve. Det ble et enkelt valg. Vi ville gi henne liv, sier hun.

Dramatisk operasjon

Boemer var 23 uker og fem dager på vei da Cass utførte operasjonen. Nå var svulsten nesten større enn fosteret.

Cass og hans kirurg-partner opererte i fem timer.

– Vi opererte på selve fosteret i løpet av veldig kort tid. Da bruker vi omtrent 20 minutter. Mesteparten av tiden brukes på å operere livmoren, forteller Cass og beskriver livmoren som «en stor muskel foret med membraner».

Legen fortetter at svulsten i dette tilfellet var så «enorm» at de måtte gjøre et stort snitt for å få den ut.

ENDELIG SAMLET: – Å se henne smile til søstrene sine har vært verdt all smerten, sier Mamma Boemer. Foto: PAUL VINCENT KUNTZ

– Det endte med at babyen «hang ut». Fosteret var på utsiden og fostervannet kom ut. Det var ganske dramatisk, sier han.

Under operasjonen begynte Lynlees hjerte å banke svakere. Hjerterytmen var ifølge legen utrolig lav.

– I utgangspunktet stoppet det, sier han og takker hjertespesialisten som var delaktig under operasjonen.

Legene klarte å fjerne deler av svulsten og da de var ferdige plasserte de fosteret Lynlee tilbake i livmoren før de sydde sammen livmoren.

– Det er på en måte et mirakel at man kan åpne en livmor på den måten og forsegle den, og at alt fungerer som normalt, sier Cass.

– Verdt smertene

Etter operasjonen var Boemer sengeliggende resten av svangerskapet. Til tross for store smerter klarte hun å holde babyen inne i magen i 12 uker til. Slik kunne Lynnlee vokse seg større.

Boemer var 36 uker på vei og hadde nådd termindato da Lynlee Hope for andre gang skulle bli født med keisersnitt 6. juni.

Hun veide 2400 gram. Etter legenes undersøkelser var hun helt frisk. Men restene fra svulsten måtte fjernes. Den hadde begynt å vokse igjen.

Åtte dager gammel skulle Lynlee opereres på ny. Og legene klarte å fjerne resten av svulsten. Noen uker senere kunne hun dra hjem til resten av familien.

Nå er Lynlee fire måneder gammel.

– Hun er fremdeles nyfødt, men klarer seg kjempebra, sier Cass og forteller at hun er helt frisk.

Han forklarer at slike tilfeller er tøffe for babyene, men at mødrenes emosjonelle reise kan være like så vanskelig og dramatisk.

– Først blir de fortalt at det er noe feil, deretter blir de fortalt at det ikke finnes noen løsning og at babyen vil dø, så kommer en kirurg og forteller at noe kan gjøres. Utrolig nok, ender noen opp med en frisk baby, sier han.

Boemer forteller at det var vanskelig og legger til:

– Men å se smårollingen smile med sine eldre søstre. Det har vært verdt all smerten.