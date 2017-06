«Manspreading»: Nå er dette forbudt i Madrid

Myndighetene i Madrid er lei av bredbeinte menn som tar seg til rette på bussen og T-banen i den spanske hovedstaden.

Onsdag vedtok de lokale myndighetene i byen et forbud mot det som på engelsk er kjent som «manspreading» – situasjoner der personer, gjerne menn, sprer beina på en slik måte at medpassasjerer ikke får plass til å sitte, melder britiske The Independent.

Ifølge det kommunale transportselskapet EMT bryter «manspreading» med hva de anser som «høflig og respektabel bruk» av kollektivtrafikken.

I en pressemelding går det frem at de har lansert et eget skilt som vil bli sett på alle byens tog og busser. De håper byens borgere vil følge reglene og «respektere plassen til alle om bord i byens busser og tog».

IKKE LOV: Slik illustrerer Madrids transportselskap den ulovlige sittestillingen.

Skiltet viser tydelig en mann som sitter nede med beina spredd utover, med en stor rød X ved siden av for å vise at denne oppførselen ikke er tillatt.

New York ble en av de første byene til å forby «manspreading» i 2014. Kollektivselskapet MTA lanserte også en holdningskampanje året etter det igjen som skulle oppfordre de reisende til å sitte med beina tettere sammen, med navnet «Dude, Stop the Spread, Please».

Avgjørelsen om å forby «manspreading» i den spanske hovedstaden kommer etter en flere måneder lang kampanje fra flere kvinnegrupper i Madrid. Emnknaggen #MadridSinManspreading (Madrid uten manspreading, journ.anm) gikk ifølge The Independent viralt, og etter hvert underskrev kvinner og andre reisende en underskriftskampanje for å få bukt med den omstridte sittestillingen.

CUP, partiet som tok saken videre på politisk nivå, omtalte oppførselen som «et eksempel på mannssjåvinisme og en aggressiv oppførsel som kan få personen som blir utsatt for den til å føle seg ukomfortabel».