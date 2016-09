Mann bitt i penis av giftig edderkopp – igjen

En 21 år gammel mann i Australia mener han må være landets mest uheldige person, etter at han for andre gang i år er blitt bitt i penis av en giftig edderkopp mens han satt på do.

– Jeg satt på toalettet og gjorde mitt fornødne da jeg plutselig kjente samme sviende smerte som jeg gjorde første gangen, forteller 21 år gamle Jordan, som av forståelige grunner ikke vil oppgi hele navnet, til BBC.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at dette har skjedd enda en gang. Jeg så ned og oppdaget noen små bein komme fram under doringen, sier 21-åringen.

Det samme skjedde også for fem måneder siden, også da mens han satt på et portabelt toalett på en byggeplass.

– Etter den første gangen ville jeg egentlig ikke bruke en slik do igjen, sier Jordan.

Men det gjorde han, siden toalettet han brukte tirsdag akkurat var blitt rengjort. Han sjekket også under seteringen og oppdaget ikke noe da han satte seg ned.

– Det neste som skjer, er at jeg vrir meg av smerte, forteller Jordan, som slår fast at han fra nå av ikke kommer til å bruke det bærbare toalettet på arbeidsplassen.

Det er uklart hvilken type edderkopp som bet ham tirsdag, men første gang var det en rødrygget edderkopp. Den er i slekt med den giftige arten sort enke.