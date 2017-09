Lam fransk jente (14) lemlestet av rotter

Jenta er innlagt på sykehus i kritisk tilstand etter at rottene gikk løs på store deler av kroppen hennes.

En fransk jente på 14 år, som er lam i begge bena, ble forrige lørdag innlagt på sykehus i kritisk tilstand. Dette skjedde etter at en flokk med rotter angrep henne i huset i Roubaix nord i Frankrike, melder BBC.

14-åringen lå og sov i første etasje i huset da angrepet skjedde. Hun bor i huset med faren, som også har to andre barn.

En rettsmedisinsk ekspert uttalte til den franske avisen france.info at jenta hadde 45 skader i ansiktet, 150 skader på hendene og 30 skader på føttene.

– Det kom blod ut av ørene hennes

Jentas far saksøker nå huseieren for uaktsomhet, fordi søppelkassene like ved huset flommet over, skriver BBC.

Faren sier han fant datteren «søkkvåt av blod» i sengen. Han sier alt var fint da familien la seg fredag kveld, og at han sov på soverommet i etasjen over.

Det første tanken han hadde da han så datteren var at det kunne ha funnet sted et innbrudd som hadde gått galt, forteller han til lokalavisen Courrier-Picard.

Han hadde også andre tanker om hva som kunne ha skjedd, men tenkte ikke på at det kunne være snakk om et rotteangrep.

– Det kom blod ut av ørene hennes – jeg var livredd for at hun hadde fått hjerneblødning, sa han til lokalavisen.

Etterforskes av politiet

To ambulanser kom raskt til stedet, og oppdaget en mengde skader på jentas kropp. Det var skader på ansiktet, halsen, hendene, bena, ørene og nesa, skriver lokalavisen. En politimann på stedet beskrev angrepet som «veldig voldsomt»

Noen av jentas fingertupper var bitt av og kan ikke repareres kirurgisk.

Familien har nå blitt flyttet til et annet hus mens politiet etterforsker hendelsen, skriver BBC.

Sykehuset har testet jenta for infeksjoner. De har gjennomført en rabiestest som var negativ. Slike angrep på mennesker er svært sjeldne, selv om rotter enkelte ganger spiser av lik.

