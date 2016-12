Italiensk dirigent fikk sparken etter nissefornektelse

Julenissen finnes ikke, erklærte en italiensk dirigent som nettopp hadde avsluttet en Disney-konsert for barn. Kort tid etter fikk dirigenten sparken.

På slutten av fremføringen av musikken fra Disney-filmen «Frost», reiste dirigent Giacomo Loprieno seg. Han ville si noen ord til de unge frammøtte i salen.

– Julenissen finnes ikke, sa han ifølge den italienske avisen Rai News.

Sjokkerte foreldre som hadde tatt med seg håpefulle barn til konserten i Roma torsdag, ga etterpå uttrykk i sosiale medier for sitt sinne.

– Det som skjedde den kvelden var skandaløst. Jeg håper denne «herren» mister jobben, og jeg er sint på meg selv for å ha gitt ham applaus, skrev Oberto Bevilacqua på arrangøren Dimensione Eventi Torinos Facebook-side.

Loprieno ble kort tid etter erstattet av en annen dirigent, meldte italienske medier lørdag. Den nye dirigenten ble på arrangørens Facebook-side avbildet ved siden av selve julenissen.

Arrangøren skriver på Facebook at de ønsker å fjerne all tvil, og at den nye dirigenten derfor allerede har møtt julenissen.

