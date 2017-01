Irritert på biltilsynet – betalte med 700 kilo mynt

Har du hørt om amerikaneren som betalte med 300.000 mynter?

Det var en sliten mann som pustet lettet ut etter å ha levert fem trillebårer med omtrent 25.000 kroner til det amerikanske biltilsynet i delstaten Virginia tidligere denne uken.

– Jeg er ikke vant til løftingen. Disse er tunge, sier amerikaneren Nick Stafford til lokalavisen Herald Courier.

På forhånd hadde han gått til innkjøp av trillebårene og hundrevis av «pennies»-ruller, som han hadde betalt elleve personer for å åpne.

PÅ TRASS: Her fyller Nick Stafford én av de fem trillebårene med mynt. Foto: David Criggeru , AP

Hva var så årsaken til denne utradisjonelle betalingen? Det hele handlet om ti telefonnumre han ikke fikk.

Da han i september skulle registrere en bil for sønnen, lurte han på hvilken av sine fire adresser han skulle bruke.

Han ringte derfor til biltilsynet, som satte ham over til et senter i Richmond. Han forteller at han ba om nummeret til det lokale kontoret i småbyen Lebanon, men at han da ble avvist.

Ved hjelp av den amerikanske offentlighetsloven fikk han omsider ut nummeret, men i andre enden skal de ha fortalt at nummeret ikke var ment for «folk flest». Han forteller at han etter flere samtaler til slutt fikk hjelp.

Da var han imidlertid så oppgitt at han ikke klarte å la det hele ligge:

Tre ganger saksøkte han biltilsynet for å få ut ni andre telefonnumre som han egentlig ikke hadde bruk for. Søksmålet ble avvist, men for Stafford spilte det liten rolle:

– Hvis de ville lage bryderi for meg, ville jeg lage bryderi for dem.

– Jeg trenger ikke numrene. Jeg fortalte dommeren at «jeg tror jeg har fått frem poenget mitt», fortsetter han.

Selv forteller at han det hele handler om åpenhet – eller mer presist – mangelen på det.

Han følte seg imidlertid ikke helt ferdig med biltilsynet, og det endelige punktumet ble derfor den noe utradisjonelle betalingen av salgsavgift på to nye biler.

Biltilsynet i Virginia sier i en kort kommentar at de er fornøyde med at søksmålene ble avvist.

– Vi gjør vårt ytterste for innenfor loven å dele informasjon med borgerne, sier talsperson Brandy Brubaker.