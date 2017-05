Hvithaien hoppet opp i fiskebåten!

Med en blødende høyrearm klamret 73-år gamle Terry Selwood seg til båtsiden for ikke å bli bitt av den rasende hvithaien.

Den 73-årige fiskeren uttalte søndag at han fikk en betydelig større fisk enn han hadde håpet på, ifølge nyhetsbyrået Assosiated Press.

Han var ute i sin 15 fots hurtiggående båt for å fiske ved Evans Head om lag 150 km sør for Brisbane på Australias østkyst da det skjedde: En svær hvithai – ni fot lang – hoppet rett opp i båten hans og slo ham over ende, har 73-åringen forklart.

Fikk du med deg: Okser reddet fra Oslofjorden

Klatret i trygghet

Fiskeren selv ble hardt skadet med en blødende høyrearm, som var truffet av kjempefiskens ene store sidefinne.

Selwood klamret seg fast til kanten av båten og holdt seg fast i spilene til soltaket for å komme unna det rasende udyret som herjet nede i båten.

Sett denne? Sjekk hva som kommer ut av slangen!

UTENFOR KOMFORTSONEN: – Det går jo an å forstå den, den var et vilt dyr som var utenfor komfortsonen, sier den 73-årige fiskeren. Foto: Lance Fountain , AP

– Jeg ville ikke gi den en sjanse til å se meg i hvitøyet. Jeg ville komme meg opp og helst på toppen av soloverbygget – den raserte båten så veldig, sier Selwood til Australian Broadcasting Corp.

73-åringen fikk tak i sin håndholdte båtradio for å kalle opp hjelp – og fikk kontakt med Evans Head kystvakt. Her forteller kystvaktskipper Bill Bates:

– Han sa: Jeg er skadet, jeg har en brukket arm, jeg har blødende sår og jeg har en hai i båten.

Han ble oppe på overbygget til en redningsbåt ankom.

– Ofte vil en fisker ta opp en liten hai, kanskje to eller tre fot lang, og selv de er glupske. Det var noe slikt jeg ventet meg – men jeg tok helt feil, sier Bates.

Utrolig: Her flyter huset midt i fjorden

200 kilo

Kystvakten reddet Selwood, men lot haien være. Den er anslått til å veie 200 kilo.

– Haien raserte interiøret i båten, den tok opp hele dekket. Det var ikke mulig å sette en fot ned der.

Fiskeren selv har ingen forklaring på hvorfor hvithaien hoppet over motoren og ombord i den vesle farkosten.

– Den har ikke ødelagt selve båtskroget, bare inventar, alt som kom i dens vei. Men det går an å forstå, den var et vilt dyr som var utenfor sin komfortsone, sier Terry Selwood.