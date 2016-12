Her blir tenåringene reddet etter at båten kantret

Tenåringenes båttur gikk ikke helt som planlagt. Etter å ha ringt nødnummeret 911 etter hjelp, ble de heldigvis plukket opp og reddet.

Båtturen til Brent Shishido (18), Jacob Sowder (16) og Zack Sowder (18) utenfor Florida kunne endt katastrofalt. Båten deres, som måler 22 fot, begynte å ta inn vann. Da de kuttet tauet til ankeret, var det allerede for sent.

Guttene hadde ikke noe annet valg enn å ringe nødnummeret 911, og hadde flaks:

James Hager fra kystvakten plukket dem opp, og brakte dem i sikkerhet.

Det er Miami Herald som først skrev om saken.

Uten redningsvester



Da Hager fant dem, satt de tre på det lille av båten som fortsatt var over vannoverflaten, uten redningsvester.

– Redningsvestene var fanget under båten, skriver politidistriktet på Facebook.

Hager tok med seg David Bingham, som jobber i Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, med på redningsaksjonen, opplyser talsperson for Monroe Countys politidistrikt, Becky Herrin.

– De brukte en god stund på å speide, men de fant etterhvert de tre guttene og lempet dem opp i patruljebåten, sier Bingham i en uttalelse.

Ser det humoristiske



Selv om situasjonen var alvorlig, klarer guttene å se det humoristiske i det:

– Pass på at lensen fungerer før du kjører åtte kilometer ut på havet og så innser at det er for sent, skriver Zack Sowder på Twitter.

Dette farvannet er der flest personer døde i båtrelaterte ulykker i Florida. I 2015 døde 55 personer i området, ifølge Miami Herald.