Gift i 71 år - døde med fire minutters mellomrom

De møttes som tenåringer før krigen. Onsdag i forrige uke døde Wilf (93). Fire minutter senere sovnet kona Vera (91) stille inn.

Den utrolige historien om ekteparet som gjorde alt sammen, før de til slutt døde nesten samtidig, er blant annet omtalt av avisen The Telegraph.

For ett år siden fikk britiske Wilf Russell vite at han led av demens, og før nyttår førte sykdommen til at han måtte flyttes til et pleiehjem i Leicestershire, sentralt i England.

For første gang på flere tiår ble han og kona skilt fra hverandre.

Bestemoren tok demensdiagnosen tungt, ifølge barnebarnet Stephanie Welch, som deler den rørende historien om besteforeldrene med lokalavisen Leicester Mercury.

– Bestemor dro for å besøke ham nylig og da kjente han ikke henne igjen i det hele tatt. Helsen hennes ble verre etter det besøket, forteller Welch.

– De hadde så mye felles og inntil Wilf måtte flytte, så var de aldri borte fra hverandre en eneste natt gjennom hele ekteskapet.

– Tror hun ventet

I januar ble Vera innlagt på sykehus. Da Welch besøkte 91-åringen søndag, spurte bestemoren henne om hvor ektemannen var.

06.50 onsdag i forrige uke sovnet krigshelten Wilf inn på pleiehjemmet, som ligger kun fem kilometer unna sykehuset der kona var innlagt. 06.54 døde Vera, uten å ha fått beskjed om at mannen hennes hadde gått bort.

– Jeg tror hun ventet på at han skulle dø. Hjertet hennes var knust, sier barnebarnet, som opplyser at familien har planlagt en felles begravelse for de to.

ENDELIG GIFT: Den 5. september 1945 giftet Wilf og Vera seg i Leicester. Wilf var iført sin uniform fra luftforsvaret, der han tjenestegjorde under krigen. Foto: Swns.com

Giftet seg etter krigen

Vera var bare 16 år gammel da hun forelsket seg i den to år eldre Wilf Russell. Krigen hadde brutt ut og 18-åringen hadde vervet seg til det britiske luftforsvaret (RAF). Før han dro til Italia og etterhvert Nord-Afrika for å kjempe mot nazistene, ble de to forlovet.

I september 1945, få måneder etter at krigen var over, ble de to endelig gift. Ifølge barnebarnet hadde de to alltid et godt forhold og begge verdsatte familien høyt.

Ekteparet etterlater seg totalt to barn, fem barnebarn, syv oldebarn og to tippoldebarn. Barnebarnet Stephanie har følgende teori om hvordan besteforeldrene klarte å ta vare på kjærligheten i så mange år:

– Vera var den som snakket for dem begge, og Wilf godtok hennes meninger om ting. Kanskje det var derfor de varte så lenge?