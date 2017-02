Fjernet svulst på nesten 60 kilo

Roger Logan (57) fra Mississippi fikk i slutten av januar fjernet en svulst på hele 59 kilo.

I begynnelsen trodde legene at Roger Logan fra Mississippi bare var overvektig.

«Du er bare tjukk. Det er bare at du er tjukk», ble han fortalt.

Men etter som tiden gikk, vokste det som viste seg å være en svulst seg så stor at den berørte gulvet når han satt i en stol. I slutten av januar fikk han den gigantiske svulsten fjernet.

– Jeg pleide å sammenligne det med å ta et bånd rundt nakken og bære på tre sekker med sement med deg hele dagen som bare slenger rundt, sier han om den gigantiske svulsten til nyhetsbyrået AP.

Les også: Sahana (10) kan være den første jenta diagnotisert med «tremann-syndromet»

Kona Kitty (til venstre) var innstilt på å hjelpe ektemannen med å få svulsten fjernet. Foto: Henry A. Barrios, , AP

Sjelden sykdom: Harry (11) eldes fem ganger raskere enn vanlig

Umulig å bevege seg



Med svulsten ble det umulig for Logan å bevege seg, og han satt mesteparten av tiden i en lenestol. Svulsten skyldtes ifølge legen som opererte Logan inngrodde hår som ble infisert, hovnet opp og senere utviklet en egen blodtilførsel.

Da den nådde en vekt på nærmere 60 kilo, anslo legene at det var for risikabelt for ham å operere. De regnet med at sjansen hans for å overleve en slik operasjon var på 50 prosent. Svulsten begynte å vokse for over ti år siden.

Men kona hans, Kitty, ga seg ikke så lett så lett. Hun lette over hele USA etter den rette spesialisten. Valget falt på legen Vipul Dev fra California.

Les også: Tidlig julegave: Fødte fem på 17 minutter

– Hun bare fortsatte å presse på. Hun ville ikke la meg slutte, sier Logan.

Etter operasjonen er Logan ved godt mot.

– Beina mine står inntil hverandre. Det har de ikke gjort på årevis, sier han, og legger til at han ser fram til sitt nye liv.