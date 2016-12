Fikk tidlig julegave: Fødte fem på 17 minutter

Margaret (31) og Michael Baudinet (34) fikk babydrømmen oppfylt – ganger fem!

Amerikaneren Margaret Baudinet har helt siden hun fikk beskjeden om at hun var gravid ikke hatt et svangerskap som alle andre. Hun ventet nemlig ikke bare en baby, men fem!

Lokalavisen AzCentral, som først omtalte saken, beskriver det hele som et julemirakel både for femlingene, deres foreldre og sykehuset.



Margaret og Michael Baudinet fra USA har ifølge lokalavisen lenge slitt med å bli gravide, men fikk det til slutt til ved hjelp av hormonbehandling.

Det kompliserte svangerskapet har gjort at de har ventet med å gjøre klart babyrommet i frykt for at noe skulle gå galt med femlingene.

– Jeg har et rart forhold til håp. Etter å ha gått igjennom to spontanaborter, og jeg tror kvinner som har gått igjennom det vil forstå, så er det veldig vanskelig å bli entusiastisk over en graviditet før du vet at det har gått bra, sier hun.

Nå kan hun puste lettet ut etter at fem tidlige julegaver ble født og pakket inn i sykehustepper.

I løpet av bare 17 minutter ble lille Ava, Clara, Camille, Luke og Isabelle født ved hjelp av keisersnitt. Familien er nå komplett og ifølge lokalavisen er både mor og barn tilsynelatende friske og raske.



Les også: Alexandra Kinova (23) fikk femlinger

FAMILIELYKKE: Margaret Baudinet og ektemannen Michael Baudinet viser stolt frem sine fem nyfødte. Foto: , AP



Husker du? Taman (27) fødte femlinger på flukt fra IS

Paret, som egentlig er fra delstaten Virginia, flyttet nærmest tvers over landet til Arizona for å være nærmere sykehuset og doktor John Elliott som er ekspert på fødsler av mange barn.

Mange leger hadde anbefalt ekteparet å fjerne noen av fostrene for å øke sjansen for at et barn ville overleve. Men det nektet paret, i stedet fant de doktor Elliot.

Det var ikke et lite team av medisinsk personell som skulle sørge for at barna skulle komme trygt til verden: Hele 24 personer var involvert under fødselen ved Dignity Health St. Joseph's Hospital and Medical Center, skriver avisen.

– Det var som et rutine-keisersnitt, bortsett fra at det ikke var en baby som ble hentet ut, men en hel klovnebil. De bare fortsatte å komme – en, to, tre, fire, fem, sier doktor William Chavira til avisen Chicago Tribune.

Alle babyene skal ifølge avisen ha veid rett over 1,3 kilo da de kom til verden åtte uker før termin. Etter planen får familien, som har skaffet to au pairer, flytte hjem i januar.

Full klaff: Sekslinger født etter naturlig unnfangelse