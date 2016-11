Fiat-arving skyldte prostituert penger – diktet opp kidnapping

Den styrtrike playboyen Lapo Elkann (39) forsøkte å betale for en kokainfylt helg med en transseksuell prostituert ved å melde seg selv kidnappet.

Sammen med den prostituerte skal Fiat-arvingen ha festet sammenhengende i to dager i en boligblokk på Manhattan sist helg, melder BBC.

Etter å ha konsumert store mengder alkohol og kokain på den prostituertes regning, tok festlighetene imidlertid brått slutt da regningen kom på bordet.

Av ukjente årsaker hadde ikke italieneren penger på seg, noe som førte til at han kontaktet familien hjemme i Italia for å si at en person krevde 10.000 dollar for å «garantere for hans sikkerhet», opplyser en politikilde overfor nyhetsbyrået Associated Press.

Elkann hevdet også at han var blitt holdt mot sin vilje i leiligheten fra 17-tiden fredag lokal tid, frem til lørdag. Familien kontaktet imidlertid politiet i New York, som raskt konstaterte at italieneren ikke var kidnappet.

I 02-tiden natt til søndag ble forretningsmannen pågrepet og han er nå siktet for å ha oppgitt falsk forklaring.

Oldefar grunnla Fiat

39-åringen er sønnen til Fiat-styreformann John Elkann og oldebarnet til Giovanni Agnelli, som grunnla den italienske bilprodusenten i 1899.

Den mektige Agnelli-familien, som ofte blir omtalt som Italias «ukronede kongefamilie», eier også avisen La Stampa og fotballklubben Juventus.

Selv har 39-åringen gjort en karriere innenfor moteverdenen, samt designet møbler og samarbeidet med motehuset Gucci om utseendet på den nye Fiat 500-modellen.

Samtidig har Fiat-arvingen vært involvert i flere skandaler som har blitt omtalt av italienske og internasjonale medier de siste årene. I 2005 ble han innlagt på sykehus på grunn av en overdose.

Saken fortsetter under bildet.

RINGTE HJEM TIL MAMMA MIA: 39-åringen ble pågrepet i denne boligblokken på Manhattan, etter at han ringte hjem til Italia og hevdet han ble holdt der mot sin vilje. Foto: Bebeto Matthews , AP

I mai dukket Elkanns navn igjen opp i overskriftene, etter å ha blitt avbildet mens han plantet et solid kyss på Hollywood-stjernen Uma Thurman på en veldedighetsauksjon i Cannes.

Ifølge Daily Mail uttalte skuespillerens talskvinne i ettertid at kysset ikke var frivillig og at hendelsen var motbydelig.

BBC omtaler også en video som Elkann publiserte på Instagram i forrige uke, der han fortalte om en nært forestående forretningsreise til USA. I videoen forteller 39-åringen blant annet at han håper på å møte «mange interessante karakterer».

Hverken Elkann eller hans PR-talskvinne Alessia Margiotta ønsker å kommentere helgens arrestasjon overfor Associated Press.

