Ektepar vant førstepremien i lotto – for tredje gang!

Det kanadiske ekteparet Douglas og Barbara Fink er ikke helt som andre lottomillionærer.

Denne måneden ble det klart at et av Canadas heldigste ektepar igjen var å finne på toppen av Western Canada Lotterys vinnerlister for februar, melder BBC.

I 1989 vant Douglas over 800.000 kroner, som han riktignok delte med fire venner, før paret slo til igjen og vant nesten 650.000 kroner i 2010.

Men gevinsten de stakk av med i februar, slår deres gamle rekorder ned i støvlene.

Denne gangen var det kun Fink-ekteparet fra Edmonton og én annen spiller som hadde gjettet vinnerrekken. De to vinnerne stakk av med 52,5 millioner kroner hver.

Paret sier de vil bruke brorparten av pengene på barn og barnebarn, men innrømmer at de også har noen planer for seg selv.

– Barbara vil ha et nytt hus, så det skal hun få, sier Douglas Fink i pressemeldingen.

Barbara sier det var hun som oppdaget at de hadde vunnet februar-lotteriet. Hun forsøkte å ringe ham, men det tok to forsøk før ektemannen endelig svarte:

– Da tok han telefonen og jeg sa bare «jeg har gjort det igjen»!