Baby med åtte armer og ben skaper operasjonshistorie

Vesle Karam fra Irak ble født med åtte armer og ben. Nå har pjokken vært i India og fått fjernet fire av dem, i operasjoner som blir hyllet som verdens første.

Det var en ekstremt sjelden tilstand som gjorde at den syv måneder gamle babyen hadde fire legemsdeler i tillegg til sine to vanlige armer og to vanlige ben. Karam var nemlig del av en ikke-ferdigutviklet siamesisk tvilling.

To av legemsdelene stakk ut av magen på gutten da han ble født, skriver france24.com.

Les også: «Verdens tyngste kvinne» fikk også hjelp i India

Få tilfeller



Ifølge legene som opererte Karam er det bare fem-seks kjente tilfeller av akkurat dette i hele verden. Det gjorde operasjonene ekstra utfordrende for teamet som skulle utføre den.

– Han kom til oss da han var bare to uker gammel, og tilstanden hans var ganske unik. De fleste operasjonene vi utførte har aldri blitt forsøkt gjort før, forteller Gaurav Rathore, som var en av kirurgene ved Jaypee-sykehuset i Noida utenfor New Delhi, som gjennomførte operasjonene.

Flere siamesiske tvilling-operasjoner: Født uten anus

MOR OG SØNN: Gufran Ali og syv måneder gamle Karam. Foto: Money Sharma , AFP

Han er oppmuntret av de positive resultatene så langt.

–– Så langt har vår reise vært en suksess. Karam er en veldig modig, ung baby. Han er faktisk en veldig glad gutt, sier Rathore.

Tredelt



Operasjonen er gjort i tre omganger. Først fjernet man delene som stakk ut fra magen, før man rettet opp en hjertekomplikasjon. Det siste steget var å fjerne resten av de ekstra legemsdelene. Karam er likevel ikke helt ferdig med sykehuslivet. Han må forvente flere operasjoner etter hvert som han blir eldre, for å rette opp i andre avvik.

Siamesiske tvillingssøstre: Født med felles hjerte

Karams far, Sarwed Ahmed Nadar, sier han nå håper sønnen vil vokse opp normal og med sunn helse.

– Han er mitt eneste barn, og den førstefødte er alltid spesiell. Det var mye risiko, men jeg mistet aldri håpet, sier Nadar.

India er for øvrig kjent som et land der pasienter fra hele verden, med ulike, kompliserte problemer, kan få høyt kvalifisert legehjelp til en relativt lav kostnad. For ikke lenge siden skrev VG om en egyptisk kvinne, angivelig verdens tyngste kvinne, som ble fraktet til landet for å gjennomgå fedmeoperasjon.