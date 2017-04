«Århundrets ran» i Paraguay

Bevæpnet med automatvåpen, dynamitt og antiluftskyts, stakk ranerne av med minst 50 millioner kroner etter et spektakulært ran.

Én politimann ble drept og flere skadet da rundt 50 brasilianske gangstere gjorde gatene i byen Ciudad del Este om til en krigssone grytidlig mandag morgen, skriver britiske The Guardian.

Like etter midnatt slo ranerne til mot politiets hovedkvarter i den paraguayanske byen. Veiene inn til stasjonen ble blokkert med påtente biler, før ranerne avfyrte skudd og kastet molotovcocktails mot bygningen.

Angrepet var ifølge politiet kun en avledningsmanøver. Nesten samtidig aksjonerte en annen gruppe ranere mot bygningen til det private sikkerhetsselskapet Prosegur i den samme byen, der kontanter for over 340 millioner kroner ble oppbevart.

Store brekk: Her er verdens mest spektakulære tyverier

Skjøt mot politiet

De tungt bevæpnede gangsterne skjøt mot tilfeldige bilister og blokkerte alle veiene i området.

Mens noen brukte dynamitt for å sprenge seg inn i bygningens hvelv, holdt flere av de andre politiet tilbake med skarpskytterrifler, automatvåpen og granater, ifølge CNN.

Politiet kjempet tilbake med enkle håndvåpen, siden våpenarsenalet i hovedkvarteret var blokkert. Naboer og forbipasserende ble fanget midt i dramaet.

Østfold: Her graver tyvene seg inn i butikk med stjålet gravemaskin

Saken fortsetter under bildet.

SPRENGTE SEG INN: Bevæpnede vakter og politimenn holder vakt ved bygningen, der ranerne sprengte seg inn til hvelvet. Foto: Mariana Ladaga/diario Abc Color , AP

– Bråket varte i én time sammenhengende. I løpet av den timen så vi fem granater eksplodere. Vi gjemte oss på soverommet, sier Alejandro Anisimoff, som bor i nabobygningen, til CNNs spanske søsterkanal.

Avisen La Voz har publisert bilder som viser at gangsterne var iført finlandshetter og skuddsikre vester under angrepet.

Husker du? «Eldrebande» pågrepet etter milliontyveri i London

Stakk av i speedbåter

Hverken selskapet eller politiet har slått fast hvor mye som ble stjålet, men man antar at ranerne kom seg unna med minst 50 millioner kroner. Lokale medier omtaler allerede hendelsen som «århundrets ran».

Etter at ranerne hadde fått med seg flere vesker med penger, delte de seg i tre og forsvant i hver sin retning. På veien kastet de ut eksplosiver og «spanske ryttere» (spikre), for å holde politiet unna.

Politiet tror ranerne fortsatte i speedbåter over grensen mot Brasil via Parana-elven. Ifølge The Guardian ble minst tre av ranerne skutt og drept da de møtte på en brasiliansk politistyrke kort tid senere.

Les også: Her blir «Rosa Panter»-medlemmet tatt for gigantran

SPEKTAKULÆR FLUKT: Flere av ranerne flyktet over grensen til Brasil i flere båter etter det lokale medier omtaler som «århundrets ran». Foto: Roberto Zarza/abc Color , AP

Ytterligere ti mistenkte ble pågrepet i Brasil tirsdag, skriver AP. Landets president Michel Temer sier de vil bruke «alle nødvendige ressurser» for å finne resten av ransligaen.

Politiet mistenker at ranerne er medlemmer av den beryktede kriminelle gjengen Primeiro Comando da Capital (PCC). 6000 av gruppens rundt 13.000 medlemmer sitter allerede i fengsel.

– Sikkerhetsselskapets hovedkvarter har blitt ødelagt i et angrep som førte til kaos og frykt i byen, sier Justo Zacarias, guvernør i delstaten Alto Parana, ifølge The Guardian.