Washington Post-avsløring: Putin ga direkte instruksjoner om å hjelpe Trump vinne valget

WASHINGTON, D.C. (VG) Amerikansk etterretning skal ha hatt kilder dypt inne i den russiske regjeringen, som fortalte at Vladimir Putin ønsket å svekke Hillary Clintons sjanser til å vinne fjorårets presidentvalg.

Det kommer frem i nye avsløringer fra storavisen Washington Post. De har snakket med nærmere 30 nåværende og tidligere myndighetsansatte i USA.

Allerede på et tidlig tidspunkt skal den forrige presidenten, Barack Obama, ha vært klar over at Russlands president direkte ba sine underordnede om å forsøke å påvirke det amerikanske presidentvalget slik at Hillary Clintons sjanser ble sveket, mens Donald Trump fikk drahjelp til å bli valgt.

Ifølge Washington Post var det CIA som gjennom sine kilder fikk tak i Putins direkte ordre. En kopi av dette ble sendt med bud fra CIA til Det hvite hus med klare instruksjoner om at kun et fåtall av Obamas nærmeste, samt presidenten selv, skulle se det, lese det, legge det tilbake i konvolutten det kom fra og sende det tilbake til CIA.

– Så sensitivt var dette. Ikke en gang utenriksministeren, eller forsvarsministeren fikk se det umiddelbart. Men dette var så nært et håndfast bevis du kan komme på at Russland ønsket å påvirke valget, forklarer Washington Post-journalist Adam Entous i et intervju på CNN fredag.

Usikker Obama



Ifølge avisen skal Obama-regjeringen ha vært usikre på hvordan de skulle håndtere opplysningene de fikk. Flere muligheter, som økonomiske sanksjoner, cyberangrep og offentliggjøring av sensitiv informasjon om Putin var blant alternativene som ble diskutert.

Daværende utenriksminister, John Kerry, foreslo å opprette en tverrpolitisk kommisjon for å etterforske russernes forsøk på påvirkning. Presidenten selv avslo dette. Obama og hans nærmeste rådgivere fryktet at enhver handling fra deres side ville bli sett på som et politisk forsøk fra ham om å påvirke valget. Derfor var de ytterst forsiktig med noen som helst offentlige handlinger.

– Det er det vanskeligste i min tid i jobben å forsvare. Det føltes som om vi kvaltes, sier en som jobbet i Obama-regjeringen til Washington Post.

Under et møte mellom Obama og Putin under G20-møte i Kina i september i fjor skal Obama ha sagt rett ut til Putin at «vi vet hva dere driver med. Slutt med det, ellers…».

Putins respons skal ha vært at de ikke gjorde noe.

MØTTES I KINA: Russlands president Vladimir Putin og daværende amerikansk president Barack Obama skal ha diskutert valgpåvirkning under G20-møtet i Hangzhou 5. september i fjor. Foto: Alexei Druzhinin , AFP

Conway svarer ikke



Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway sier til CNN fredag at det ikke finnes bevis for at noen i Trump-kampanjen samarbeidet med russerne om å påvirke valget. Hun sier også at det ikke finnes bevis for at russerne har tuklet med stemmene.

Det hun derimot ikke svarer på er om Trump og Det hvite hus er enig i at russerne forsøkte å påvirke valget. Noe så godt som alle andre politikere, uavhengig av parti, i Washington, D.C. ser ut til å være enige om at skjedde. Det samme er alle de amerikanske etterretningsorganisasjonene krystallklare på.

Trump ble torsdag intervjuet av Fox News, et intervju som ble sendt fredag morgen. Der snakker han om sin bekymring over at spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker om russerne forsøkte å påvirke valget og potensielt etterforsker om presidenten har forsøkt å påvirke FBIs etterforskning av det samme, er venn med den sparkede FBI-direktøren James Comey.

– Vi får se hvordan dette går, men jeg har lagt merke til at alle Mueller har ansatt i etterforskningen er Clinton-supportere, sier Trump i intervjuet.