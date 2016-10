Wall Street Journal: – Vil ta uker å gjennomgå nye Clinton-eposter

Det vil ta flere uker å gå gjennom de nye epostene som kan ha betydning for granskingen av Hillary Clintons server-bruk, ifølge anonyme kilder med kjennskap til saken.

Fakta om Hillary Clintons eposter * Våren 2015 ble det kjent at Hillary Clinton brukte en privat epostkonto til jobbrelatert korrespondanse mens hun var utenriksminister. * Det kan ha vært et brudd på amerikansk arkivlov, som fastslår at all tjenestekorrespondanse skal bevares for ettertiden. * Clinton hadde ingen offisiell epostkonto mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013. * Saken kom fram da en komité i Representantenes hus ba om innsyn i Clintons epostkorrespondanse om angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi i Libya i 2012. * 30.000 eposter ble overlevert til utenriksdepartementet. Clinton beklaget bruken av en privat epostserver, men påpekte at Colin Powell hadde samme praksis i sin utenriksministertid. * I mai rettet utenriksdepartementet kraftig kritikk mot Clinton i en intern granskingsrapport, som fastslo at hun ikke sørget for å få epostpraksisen juridisk godkjent. * 5. juli avsluttet FBI sin gransking. FBI anbefalte at det ikke ble tatt ut tiltale, men fastslo at Clinton var ytterst uforsiktig. De fant 110 eposter som inneholdt hemmeligstemplet informasjon. * Dagen etter godtok justisminister Loretta Lynch FBIs anbefaling. * 2. september offentliggjorde FBI totalt 58 sider av etterforskningspapirene, hvorav 14 sider var fullstendig sladdet. Her går det blant annet fram at FBI ikke fant bevis for at noen hadde brutt seg inn i Clintons epostsystem. * 28. oktober orienterte FBI Kongressen om at det er funnet flere eposter som kan være relevante for saken, og at disse nå skal gjennomgås. * Flere kilder opplyser at epostene er oppdaget på en PC Clintons nære medarbeider Huma Abedin og hennes fraseparerte ektemann Anthony Weiner delte. Han etterforskes for å ha sendt meldinger med seksuelt innhold til flere kvinner og en 15 år gammel jente. Kilde NTB

Kildene hevder overfor avisen Wall Street Journal at FBI skal undersøke 650.000 eposter på en datamaskin som tilhører den tidligere kongresspolitikeren Anthony Weiner.

Ifølge ABC News har FBI nå skaffet seg den nødvendige ransakelsesordren til å gå gjennom materialet.

Flere tusen av disse kan ha blitt sendt til eller fra den private serveren som Clinton brukte mens hun var utenriksminister. Det antas at mange av epostene er sendt eller mottatt av Weiners ekskone Huma Abedin, som er en av Clintons nærmeste medarbeidere.

NTB skriver at Weiner etterforskes for å ha sendt tekstmeldinger med seksuelt innhold til flere kvinner og en 15 år gammel jente. Den bærbare datamaskinen hans ble beslaglagt av FBI som ville sjekke om han hadde lastet ned overgrepsbilder av barn.

Brev til Kongressen



FBI-sjef James Comey informerte Kongressen før helgen om at det var funnet nye eposter som kan være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av den private serveren. Clinton mener Comey ikke burde gått ut med dette rett før presidentvalget uten å være sikker på at de nye epostene er viktige for saken.

I løpet av helgen har mange spekulert på om Comeys brev til Kongressen vil svekke Clintons oppslutning i betydelig grad.

Hvis det stemmer at gjennomgangen minst vil ta flere uker, vil vi ikke få vite svaret på hvor viktige epostene er før presidentvalget er vel overstått, skriver NTB.

Ifølge The Washington Post visste FBI agentene som etterforsker saken allerede tidlig denne måneden at e-postene kunne være relevante, men de skal ha ventet i flere uker før de varslet FBI-direktør Comey.

Det er metadata fra Weiners datamaskin som tyder på at flere tusen av epostene er sendt til eller fra Clintons private server, ifølge Wall Street Journals ikke navngitte kilder.

Fortsatt er det uklart hvor mange av epostene som allerede er undersøkt tidligere i server-etterforskningen, og om noen av dem inneholder hemmeligstemplet informasjon.

ABCNews melder nå i kveld at FBI har fått den rettslige tillatelsen de trenger for å gå gjennom epostene som er funnet på Abedin og Weiners bærbare pc.

NTB skriver at FBI og det amerikanske justisdepartementet ifølge flere medier nå jobber med å få en slik tillatelse.

– Kan finne slettede eposter

Bakgrunnen for etterforskningen er at den private serveren gjorde Clinton sårbar for hacking og datatyveri. I tillegg kan praksisen ha vært lovstridig.

I sommer besluttet FBI likevel å ikke ta ut tiltale mot Clinton – selv om Comey uttalte at hun hadde opptrådt «ekstremt uforsiktig».

Ifølge kilder som CNN har snakket med, tror etterforskerne at det på Weiners datamaskin kan være eposter som ble slettet fra Clintons private server før den ble beslaglagt av FBI.

NTB skriver at Clintons rival Donald Trump mener Clinton burde vært stilt for retten og fengslet på grunn av epostsaken, og han har lenge etterlyst eposter som ble slettet fra serveren hennes.

Huma Abedin var ikke med på Clintons valgturne til Florida. Nå spekuleres det i om det vil være mulig for Clinton, hvis hun blir USAs neste president, å ta den betrodde medarbeideren med til Det hvite hus. Det skriver New York Times.

Intern strid

Ifølge Wall Street Journal har det vært uenighet innad i FBI både om denne saken og en etterforskning av Hillary og Bill Clintons stiftelse. I tillegg har det vært uenighet mellom FBI og det amerikanske justisdepartementet.

Departementet har angivelig ment at det var lite grunnlag for å lete etter mulig korrupsjon knyttet til stiftelsen. Og i forrige uke advarte departementet Comey mot å sende sitt brev til Kongressen, ifølge flere medier. Begrunnelsen var at brevet kunne påvirke presidentvalget.

Lederen for Trumps valgkamp, Kellyanne Conway, har imidlertid påpekt at funnet av de nye epostene satte Comey i en vanskelig posisjon. Hadde han ikke fortalt om dem nå, kunne han blitt beskyldt for å påvirke valget ved å holde opplysningene skjult.