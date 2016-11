Wall Street Journal: FBI-ansatte ville etterforske Clinton-stiftelsen

Etterforskere mente de hadde nok materiale til å sette i gang etterforskning av Clinton Foundation, men skal ha blitt stoppet av FBI-ledelsen og justisdepartementet.

En snau uke før presidentvalget kommer det nye opplysninger i det betente spørsmålet om hvor vidt Hillary Clinton brukte rollen som utenriksminister til fordel for Clinton Foundation.

Det er Wall Street Journal som melder at etterforskere i FBI startet undersøkelser av Clinton Foundation sommeren 2015 på bakgrunn av påstander i boken «Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich» av den konservative forfatteren Peter Schweitzer.

Nyheten kommer bare dager etter at FBI-sjefen James Comey slapp bomben om at byrået vil undersøke en rekke nye e-poster funnet i forbindelse med en annen etterforskning.

Hemmelig opptak



I februar i år skal det ha vært et møte mellom FBI og korrupsjonsjegere fra justisdepartementet hvor de gikk gjennom funnene for å bestemme veien videre, skriver Wall Street Journal.

Kilder med kjennskap til saken forteller til avisen at etterforskere i FBI ønsket å åpne en storstilt etterforskning av Clinton Foundation.

Et av bevisene skal være et hemmelig lydopptak fra en annen korrupsjonssak, hvor det ble snakket om angivelige avtaler gjort med stiftelsen.

Ifølge Wall Street Journal mente etterforskerne i FBI dette var gode indisier, mens korrupsjonsjegerne mente det var sladder og vanskelig kunne brukes siden de på opptaket ikke jobbet i stiftelsen.

Pågående strid

Justisdepartementet skal heller ikke ha vært imponert over hva som ble presentert av bevis på møtet og sa nei til videre arbeid, skriver avisen.

Etterforskere skal ha hatt vanskelig for å svelge avgjørelsen. Nå skal de ha irritert på seg justisdepartementet som mener flere i FBI ikke fulgte instruksjonen om å la saken ligge ved å fortsette å sondere saken.

Clinton Foundation har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, og Clinton-kampanjen har omtalt boken som en dårlig researchet samling av løgner og ubekreftede opplysninger.

Donald Trump og Bernie Sanders er blant dem som har tatt til orde for å etterforske pengeflyten i stiftelsen.

Donald Trumps kampanjeledelse uttalte onsdag at FBI-etterforskernes arbeid retter skyts mot Obama-administrasjonens manglende vilje til å opprette etterforskning mot Clinton Foundation.

