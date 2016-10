Samtidig som eksperter sier valgfusk i USA er svært uvanlig, advarer visepresident Joe Biden Donald Trump mot å komme med påstander om at valget er fikset.

– Det Trump driver med der ute er veldig farlig, sier Biden i et intervju med National Public Radio, NPR.

Visepresidenten siterer i radiointervjuet en kronikk i Washington Post, der den konservative kommentatoren Charles Krauthammer skriver at måten Trump snakker på er en hån mot elementær anstendighet i et demokrati, en styreform der valg har erstattet kamphandlinger og krig for å oppnå makt.

Krauthammer – og dermed også Biden, som siterer ham – mener Trump opptrer som en brannstifter, som fyrer opp stemningen blant tilhengerne sine, når han snakker om at valget er fikset. Han er redd for følgene det potensielt kan få.

– Det er farlig, gjentar Biden.

Gjentatt budskap fra Trump

Gjentatte ganger de siste dagene har Republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, sagt at han mener at det kommende valget er fikset – mot ham.

Både i taler på valgmøter og på Twitter har han oppfordret sine tilhenger til å overvåke valglokaler i «enkelte områder», fordi han blant annet sier han tror folk kan komme til å stemme flere ganger, utgi seg for å være andre enn de er og at folk som ikke har rett til å stemme likevel gjør det.

Under følger noen av Trumps twittermeldinger om valgjuks:

Han har også hevdet at amerikansk presse bevisst jobber mot ham.

– Valget er fikset og forvrengt av uærlige medier, som ønsker at Hillary Clinton vinner, har han flere ganger hevdet.

Mange av supporterne til Trump ser ut til å tro på ham. I en meningsmåling AP fikk utført forrige måned sa halvparten av dem som sier de skal stemme på Trump at de ikke stoler på valgsystemet.

Joe Biden mener det beste folk kan gjøre for å sørge for at Trumps påstander ikke får vann på mølla er at landets innbyggere bruker stemmeretten sin.

– Stem, stem! er hans klare oppfordring.

– Mer sannsynlig å se en UFO

Valgeksperter ABC News har snakket med avviser Trumps påstander kategorisk. De sier kort og godt at det ville være ekstremt lite effektivt at enkeltpersoner for eksempel utgir seg for å være andre enn de er for å stemme på sin kandidat. Dette kunne i «beste fall» ha fungert på steder der valget var helt jevnt. Dessuten viser forskning at det nesten ikke skjer i det hele tatt.

– Det er så ekstremt sjeldent dette skjer at det har ingen påvirkning på valgene våre, sier Wendy Weiser, som leder et demokratiprogram ved Brennan Center, før hun legger til:

– Det er mer sannsynlig at du ser en UFO enn at du taper et valg på grunn av velgerjuks.

Andre former for valgjuks kan derimot være mer sannsynlig. For eksempel at maskinene man avgir stemmer på er tuklet med. Likevel regnes det heller ikke som særlig stor sjanse for at noe slikt skal kunne påvirke resultatet fordi man i så fall må tukle med et stort antall maskiner. Disse er for øvrig ikke koblet opp mot internett, og i de fleste tilfeller vil det være mulig å bekrefte maskinstemmene mot papir, forklarer ekspertene.

Dersom noen derimot har tuklet med maskiner, så kan dette føre til at det vil bli lange køer for å få avgitt stemme. I verste fall vil det da for enkelte velgere bli for sent.

Obama: – Slutt å syte

President Barack Obama mener at Donald Trump bør slutte å syte, og synes det er rart at han gjør dette allerede før valget er over.

– Jeg har aldri før hørt at en presidentkandidat prøver å undergrave valget og valgprosessen før folk engang har stemt, sier Obama, ifølge CNN.

Han mener man ikke har noe i jobben som president å gjøre dersom man skylder på alle andre straks man møter litt motgang.

Også flere fremstående republikanere har gått ut og avvist påstandene til Trump. En av de siste til å gjøre det er Marco Rubio, som var en av Trumps konkurrenter i kampen om å bli partiets presidentkandidat.

– Valget er ikke fikset. Det finnes ingen beviser for noe slikt, så disse påstandene bør ikke gjentas, sier Florida-senatoren, og viser til at valget vil bli gjennomført i 67 ulike distrikter i hans stat, den viktigste av de såkalte vippestatene.

– Hver av disse gjennomfører sitt eget valg. Jeg kan love dere at det ikke finnes en konspirasjon mellom disse 67 distriktene for å jukse med valget, sier han, ifølge CNN.