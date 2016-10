Vippestaten hvor republikanerne går opp i røyk

DENVER (VG) Den legaliserte marihuana-industrien har snudd opp ned på Colorados politiske demografi.

I marihuanabutikken L´Eagle i Denver har arbeidsdagen så vidt begynt, men allerede står kunder i kø for å bli ekspedert.

Etter å ha vist ID foran en liten luke, kan hvem som helst i lovlig alder bli sluppet inn i lokalet og få en personlig ekspeditør som finner marihuanaen som passer best til kunden. Maruhanaknopper i ulik styrke og godteri tilsatt virkestoffet THC, løftes ut fra glasshyllene av butikkansatte som kaller seg for «budtendere».

USAs mest liberale delstat



– Dette er i ferd med å bli en av de mest liberale delstatene i USA. Mye på grunn av cannabisindustrien, men også gjennom friluftsliv, kunst og kultur. Med innvandringen har folk kommet mer i kontakt med det viktigste i livet, harmoni og balanse, sier artisten Nature Baer (46) til VG.

Han er innom L´Eagle for å plukke opp noe å røyke.

Vippestaten har ikke bare en av USAs mest voksende økonomier, de har hatt en enorm befolkningsvekst, spesielt etter at marihuana ble legalisert i 2012. Totalt har befolkningen vokst med seks prosent frem til 2015, ifølge US Census Bureau.





– UTDATERT: Butikksjef Megan Anderson er født og oppvokst i Colorado og sier delstaten har gjennomgått en stor endring de siste årene. – Republikanerne fremstår litt utdaterte her. Foto: Lech Klaudia , VG

Colorado har lange tradisjoner for å stemme republikansk men er det siste tiåret blitt mer liberal. Vippestaten, som gir ni valgmenn i valget, har nå over en million registrerte uavhengige velgere, mer enn republikanere og demokratene.

Clinton leder for tiden med omlag fem prosentpoeng i Colorado, ifølge snittet av gjennomsnittmålinger (se under denne saken).

– Du kan si republikanere fremstår litt utdaterte her. Det er blitt flere folk, jobber og penger de siste årene og et stort paradigmeskifte politisk som legaliseringen definitivt har stått for. Vi har generelt hatt en sterk økonomisk vekst, sier butikksjef Megan Anderson til VG. Hun har bodd i delstaten hele livet.

I FULL BLOMST: De fem første månedene i 2016 ble det omsatt marihuana for 4 milliarder kroneri Colorado. I butikken L´Eagle vokser små planter i egne potter. Foto: Lech Klaudia , VG

De fem første månedene i 2016 ble det omsatt marihuana for 4 milliarder kroner. Det er en økning på en milliard fra samme periode i fjor, ifølge tall fra Colorados Finansdepartement. Og den er stadig økende.

– Clinton vinner



De fleste som jobber i marihuanabutikken L´Eagle kommer fra rundt om i USA. Helse, natur og friluftslivet er de mest vanlig grunnene til at de flyttet hit. Det speiles i delstatskulturen. Her myldrer det av sporty folk i treningstøy, helsekostbutikker og matnerding.

I Colorado myldrer det av butikker som dette hvor både turister og lokale kan kjøpe hva de vil.

– Befolkningsøkningen fører ikke bare til flere liberale, men uavhengige og libertarianere, ja også noen republikanere, sier Tom Cronin, professor ved Colorado College og forfatter av boken «Colorado Politics and Policy; Governing a purple state», til VG.

Colorado Stat vest i USA med drøyt 5,4 millioner innbyggere. Denver er hovedsetet. Historisk en republikansk stat. Siden 1968 har demokratene kun vunnet tre ganger i Colorado, henholdsvis Bill Clinton i 1992 og Obama i 2008 og 2012. Litt over tre millioner har registrert seg for å stemme ved årets valg, henholdsvis 998.000 som demokrater, 992.000 som republikanere og 1080.000 som uavhengige. Vedtok å legaliserte bruk og dyrking av cannabis og marihuana i november 2012. Loven trådte i kraft januar 2014.

Han viser til at guvernøren i Colorado er demokrat, mens det er dobbelt så mange republikanske ordførere som demokratiske.

– Colorado er en uforutsigbar stat om dagen, men i år går den til Hillary Clinton. Mest fordi Trump er så problematisk, fortsetter han.

– Håpte på Sanders



Det libertarianske parti og deres kandidat Gary Johnson har mariuhanalegalisering i sitt partiprogram. Oppslutningen deres i Colorado er på omtrent 10 prosent, ifølge målinger.

– Som veldig mange andre i Colorado håpet jeg på Bernie Sanders. Men nå må vi tenke smart. Jeg kunne lett ha stemt uavhengig, men jeg tror veldig mange i min generasjon føler et ansvar for at Bush ble valgt fordi vi stemte uavhengig den gang. Jeg gjør ikke en tabben igjen, sier Kreike til VG.

LUKE: For å komme inn og handle i en av Colorados mange lovlige cannabisbutikker må man vise legitimasjon i en luke. Hver kunde får sin personlige ekspeditør som velger produktet rett for deg. Foto: Lech Klaudia , VG

Hun sikter til den uavhengige kandidaten Ralph Nader som representerte Det grønne partiet og i 2000 fikk nesten tre prosent av stemmene. I ettertid har flere eksperter ment det var en av grunnene til at Al Gore tapte for George Bush.

– I år stemmer jeg først og fremst mot en kandidat, ikke for. Clinton og Trump er så upopulære begge to, men en av dem er uten tvil verre, sier Bear.