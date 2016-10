Velgerne vet knapt hvem de er - i natt møtes Kaine og Pence til duell

Nattens visepresidentdebatt i USA kan bli Tim Kaines (D) og Mike Pences (R) største mulighet til å markere seg i valgkampen.

En fersk AP-måling blant registrerte amerikanske velgere viser nemlig at mer enn halvparten av dem ikke vet nok om Tim Kaine til å gjøre seg opp en mening om ham, mens 44 prosent sier det samme om Mike Pence.

Natt til onsdag, norsk tid, møtes de to til den første og eneste debatten visepresidentkandidatene imellom.

The New York Times kaller debatten den kanskje minst spennende på 40 år. Nyhetsbyrået AP omtaler den som et møte mellom «to beherskede, middelaldrende hvite karer».

Kontrasten er stor til 2008, da nåværende visepresident Joe Biden og Sarah Palin barket sammen i det som er tidenes mest sette visepresidentdebatt.

Begge er jurister



Pence (57) er i dag guvernør i Indiana. Før det satt han 13 år i Representantenes hus i Kongressen. Kaine (58) har vært guvernør i vippestaten Virginia og er nå senator. Begge er de utdannet jurister.

Men selv om de kan ligne på hverandre på mange områder, er det store politiske forskjeller. Pence er en svært konservativ og dypt kristen mann som er kjent for sin kompromissløse motstand mot abort og homofile ekteskap.

Han ble særlig populær blant konservative kristne da han undertegnet en lov som gjør det mulig for restauranter og hoteller å avvise homofile av religiøse grunner. Loven ble imidlertid noe modifisert etter kraftige protester fra næringslivet.

Før han ble en populær guvernør i den sosialt konservative delstaten, var Mike Pence tolv år i Kongressen og kjenner derfor Washingtons irrganger godt.

Mange kommentatorer mener dessuten at hans rolige framtoning kan være en verdifull motvekt til Trumps ofte fyrige, improviserte og uberegnelige utspill. Nå er håpet at han skal rette opp det dårlige inntrykket mange fikk av Donald Trump etter hans debattinnsats mot Hillary Clinton.

Omtalt som kjedelige valg



Den spansktalende Kaine blir sett på som en som kanhjelpe Clinton med å sikre seg flere stemmer fra latinamerikanske velgere, i tillegg til at Virginia er en stat der det er altså reell kamp mellom partiene.

Han er en tidligere misjonær i Honduras, og sogner til sentrum av det demokratiske partiet.

Politisk anses Kaine som en «mainstream demokrat», med mange av de samme standpunktene som nåværende visepresident Joe Biden. Han beskrives som en politiker som etterstreber samarbeid med et bredt spektrum av politiske motstandere.

I tillegg til at han har vært guvernør har han erfaring som borgermester i Richmond, Virginia og ikke minst som senator for samme delstat siden 2012.

Pence og Kaine ble begge kalt trygge, kjedelige og stødige valg da de ble utpekt. Begge ble valgt fordi de var erfarne nok til å steppe inn om det skulle bli nødvendig, men samtidig tar de ikke oppmerksomhet bort fra presidentkandidatene selv.

Debatten, som holdes i Virginia natt til onsdag norsk tid, ledes av CBS-reporter Elaine Quijano.