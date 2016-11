Velgere om Melania: – Hun er smart nok til å holde munn

PITTSBURGH (VG) Vakker, intelligent og en god representant for innvandrere. Amerikanske velgere tror Melania Trump (46) vil bli en flott førstedame.

– Det er ingenting å ikke like med Melania. Hun er en trendsetter og vakker. Jeg tror hun vil hjelpe og løfte frem innvandrere som meg, fordi hun har vært det selv, sier Rose Cortese (42). Hun er opprinnelig fra Filipinene men bor i dag i Pittsburgh som ligger i vippestaten Pennsylvania.

Torsdag holdt Melania Trump sin første tale her siden Republikanernes landsmøte i juli. Hun ble da beskyldt for å plagiere talen Michelle Obama holdt på Demokratenes landsmøte i 2008.

– Lydig kone



– Jeg ser en kvinne som er villig til å lære. Hun er dessuten en veldig lydig kone, og det er viktig som førstedame, sier Rose Cortese, som jobber for butikkekspeditør.

Hun skal stemme på Trump 8. november.

– Jeg tror USA trenger en frisk start. Jeg kommer til å stemme på Trump, kanskje er det en tabbe men jeg er villig til å gamble.

Det er ikke tilfeldig at Melania, som er født og oppvokst i Slovakia, driver kampanje for ektemannen i Pennsylvania. Trump er avhengig av å snu delstater som denne for å nå Det hvite hus og trenger spesielt å friste kvinnelige velgere.

På gjennomsnittsmålingen til Real Clear Politics har Hillary Clinton en ledelse på 3,4 prosent i Pennsylvania.



POTENSIELL FØRSTEDAME: Melania Trump holdt valgmøte på vegne av ektemannen i Pennsylvania torsdag. Foto: Patrick Semansky , AP

Pensjonerte Denise Beatty (60) liker at Melania holder en lav medieprofil.

– Hun er smart nok til å holde munn. Hun er ikke opptatt av å ytre negativitet som alle de andre, sier Beatty. Hun mener Melania har klasse, fremstår ydmyk og veldig smart.

– Jeg liker at hun kan ta et steg tilbake og la mannen jobbe. Jeg tror ikke hun har så mye ønsker om å oppnå det ene eller det andre. Michelle Obama er for mye der ute, foran kamera, dansende på TV, det liker jeg ikke.

FAN: Pensjonisten Denise Beatty (60) mener Melania Trump virker som en smart dame. Foto: Lech Klaudia , VG

Ikke svak



I sin tale i Pennsylvania snakket Trump om familien, ekteskapet med republikanernes presidentkandidat og hva hun ønsker å utrette hvis hun blir førstedame i Det hvite hus.

– Jeg ønsker at barna våre, både i dette landet og rundt omkring i verden, skal leve gode liv og være trygge, sa den tidligere modellen som er innvandret fra Slovakia.

Ekteparet Alice Husko (64) og Charles Husko (64) har ingen planer om å stemme på Trump, men har ingenting imot kona.

– LYKKE TIL: Ekteparet Alice Husko (64) og Charles Husko (64) skal ikke stemme på Trump, men har ingenting imot kona. Foto: Lech Klaudia , VG

– Jeg tror ikke hun er svak, jeg tror hun er smart. Hun har satt seg i en maktposisjon med pengene og har fått et barn, som gir henne sikkerhet. Men jeg skjønner ikke hvordan hun har taklet alt som har skjedd i valgkampen, sier læreren Alica.

– Jeg ønsker henne lykke til, sier Charles, som uansett ikke tror Trump-familien vil flytte inn i Det hvite hus.

Melania Trump har knapt vært synlig i ektemannens presidentkampanje etter landsmøtetalen i juli. Hun gjorde et unntak for CNN i forbindelse med lekkasjen av videoopptaket hvor Donald Trump snakker grovt om hvordan han behandler kvinner.

– Snobbete



På et bilverksted like utenfor Pittsburgh-sentrum jobber mekanikerne Pete Cheffee (36) og Jared Mistick (27). De er ikke like begeistret.

– SNOBBETE: Mekaniker Pete Cheffee (36) synes Melania Trump fremstår snobbete, og forstår ikke at hun kan stå ved hans side etter alle kvinneskandalene. Foto: Lech Klaudia , VG

– Hun er snobbete, og for en kvinne å stå ved en mann som har sagt og gjort så mye, og si at hun faktisk ikke tror han har gjort noe galt, uff, sier Cheffee.

Han er ikke begeistret for noen av årets kandidater, og vil heller sitte hjemme på valgdagen enn å stemme på Trump og Clinton.

– Jeg føler hun er mer kjendis enn politiker, og vi trenger å bli kvitt kjendiser i politikken. Det ødelegger det bare, legger han til.

Upopulær i måling



En meningsmåling gjort av Gallup før partikongressen i juli viste at Melania Trump er blant de minst kjente og mest mislikte potensielt kommende førstedamer siden Gallup begynte målingene i 1992.

28 prosent sa de likte henne mot 32 prosent som mislikte henne. Hele 40 prosent hadde ingen mening.

Det står i sterk kontrast til Hillary Clinton, hvor dobbelt så mange hadde en mening om henne på samme tidspunkt i presidentvalget i 1992.

55 prosent sa de likte henne og 26 prosent mislikte henne. Michelle Obamas tall fra 2008 er omtrent identiske med Clintons. Melania Trump scorer ifølge Gallup høyest blant hvite og menn over 50 år.

