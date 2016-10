– Vi har en kandidat som har sagt ting om kvinner som er så sjokkerende, så nedverdigende at jeg ikke orker å gjenta det. Dette er ikke normalt.

Sterke menn trenger ikke fornedre kvinner for å føle at de har makt. Og dette kan vi ikke bare ignorere og feie under teppet som en fotnote i det som har vært en trist valgkamp, sa USAs førstedame under et valgmøte for Hillary Clinton i New Hampshire i går.

Igjen har Michelle Obama holdt en tale som trolig får amerikanske velgere til å stoppe opp og tenke seg grundig om. En uke etter Donald Trumps nå beryktede sex-prat, kledde Michelle Obama republikanernes presidentkandidat fullstendig naken.

SJOKKERT: USAs førstedame, Michelle Obama, tok et verbalt knusende oppgjør med Donald Trumps oppførsel overfor kvinner og hans skremmende språkbruk. Igjen holdt Michelle Obama en oppsiktsvekkende valgkamptale. Foto: AP

Følelsesladet



En sterkt følelsesladet Michelle Obama fortsatte:

– Dette var ikke bare garderobeprat, det var en mann med makt som snakket fritt og åpent om seksuell utnyttelse av kvinner, og til og med skrøt av at han kysset og tafset på kvinner, og det i et så obskønt språk at noen av oss ble bekymret for våre barn som hørte på nyhetene.

Og det blir enda verre når det kommer fram at dette ikke er et enkelttilfelle, men ett av utallige eksempler på hvordan han har behandlet kvinner gjennom hele sitt liv, sa Obama.

Washington Post korrespondenten, Chris Cillizza, skriver at dette var valgkampens beste tale, og nevner samtidig talen Michelle Obama holdt under Demokratenes partikongress i sommer.

ANGREPET: Donald Trump ble ikke nevnt ved navn, men den republikanske kandidaten fikk det glatte lag, da USAs førstedame, Michelle Obama fordømte han kvinnesyn og seksualiserte språk når han omtaler kvinner. Foto: AFP

Presidenten kommenterte

I en kommentar til konas New Hampshire tale, sa president Barack Obama at denne talen er et eksempel på hvorfor han ønsket å gifte seg med henne.

Michelle Obama fortalte i talen at hun selv har opplevd å bli glodd på og kommentert. Førstedamen snakket utelukkende om kandidaten og nevnte ikke Donald Trump ved navn.

– Jeg føler dette så personlig, og jeg er sikker på at mange av dere gjør det, spesielt kvinner. Å oppleve skammelige kommentarer om kroppene våre, den respektløse holdningen til våre ambisjoner og vårt intellekt. Og det at man tror at man kan gjøre hva som helst med en kvinne. Dette er brutalt. Det er skremmende og det gjør vondt. Fryktelig vondt, sa Michelle Obama.

