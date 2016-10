USAs mektigste republikaner gir opp Trump

Lederen av Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier han ikke kommer til å forsvare Donald Trump – hverken nå eller i fremtiden.

I en telefonkonferanse med partifeller mandag gikk Ryan dessuten langt i å antyde at han ikke tror at Trump har noen mulighet til å vinne presidentvalget 9. november.

Ryan sier at han i stedet for å drive valgkamp på vegne av Republikanernes presidentkandidat, vil bruke energien sin på sikre at Hillary Clinton ikke får noen blankofullmakt som president.

Det skal Ryan gjøre ved å drive valgkamp for de republikanske kongressrepresentantene som er på valg, og dermed jobbe for at partiet beholder flertallet i Representantenes hus.

Vil ikke opptre sammen



Ryan har ikke offisielt trukket sin støtte til eiendomsmilliardærens kandidatur, men han gjør det klart at han ikke kommer til å opptre sammen med ham før valgkampen er over.

Ryan har tidligere kritisert presidentkandidaten kraftig, senest i helgen på grunn av en video der Trump i 2005 beskriver hvordan man kan komme unna med å antaste kvinner seksuelt.

– Drevet av grasrota



Trumps talsmann Jason Miller avfeier uttalelsene fra den mektige republikaneren og slår fast at ingenting har endret seg.

– Trumps valgkamp har alltid vært drevet av en grasrotbevegelse, ikke av Washington, tvitrer Miller.

Selv skriver Trump på Twitter at Ryan ikke bør «kaste bort tida si på å kjempe mot republikanernes presidentkandidat».

Clinton drar ifra på måling



I to separate meningsmålinger mener flertallet at det var Clinton som vant den andre av totalt tre dueller mellom presidentkandidatene.

Samtidig viser en meningsmåling for Wall Street Journal og NBC News at Clinton nå leder 11 prosentpoeng over Trump.

Målingen ble utført etter avsløringen om Trumps uttalelser om kvinner, men før TV-debatten. På RealClearPolitics snittmålinger leder Clinton nå med 4,5 prosentpoeng over Trump.

