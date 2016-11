Ole O. Moen tror Hillary Clinton blir valgt til USAs neste president – til tross for den siste utviklingen i e-postskandalen.

– De har saumfart e-postene hennes fra før. At de nå skulle finne noe å ta henne på i de e-postene som kommer fra en forholdsvis perifer aktør tenker jeg er veldig lite sannsynlig, sier USA-ekspert og professor emeritus i Nord-Amerika-studier Ole O. Moen.

Kan bli alvorlig

Han er likevel tydelig på at det vil være svært alvorlig for Clinton dersom de skulle finne noe – ikke minst dersom hun i mellomtiden blir valgt til USAs neste president.

EKSPERT: Ole O. Moen er blant Norges mest anerkjente USA-vitere. Foto: Geir Olsen , VG

– Om de finner noe som handler om henne, så betyr det jo ikke at det blir straffetiltale ut av dette. Skulle det likevel skje, og hun er valgt til president, er det alvorlig. Da vil det være første gang i morderne tid at en president blir tiltalt for en kriminalsak.

– Kan det ende med riksrett også?

– Da må det i så fall gå på nasjonens sikkerhet. Og selv om det skulle ende i riksrett skal man huske at der er Senatet den dømmende makt. Akkurat nå ligger det an til at det etter valget blir demokratisk flertall i Senatet. Dermed skal det godt gjøres at de feller henne. Jeg tror med andre ord det blir mer støy enn effekt dersom saken skulle gå dit, sier Moen, og presiserer at dette blir spekulasjoner.

Sexmeldinger

Det var altså i forrige uke at e-postskandalen på nytt ble et hett tema i valgkampen etter at FBI-direktør James Comey sendte brev til Kongressen der han opplyste at det var funnet nye e-poster som kunne være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av en privat e-postserver.

De nye e-postene dukket opp i forbindelse med etterforskningen av Anthony Weiner, Clinton-rådgiver Huma Abedins fraseparerte og skandaliserte ektemann, som skal ha sendt tekstmeldinger med seksuelt innhold til flere kvinner, blant annet en 15 år gammel jente.

Om e-postene i det hele tatt inneholder noe som kan ha betydning for Hillary Clinton er høyst usikker. Derfor ble Comey av mange sterkt kritisert for brevet han sendte.

I brevet skriver James Comey at FBI skal «undersøke disse e-postene for å finne ut om de inneholder gradert informasjon, og for å finne ut hvor viktige de er for vår etterforskning».

Trolig vil man ikke ha svaret på dette før etter valget, som altså er tirsdag i neste uke. Mange mener derfor at det FBI-sjefen har forsøkt å sabotere for Clinton. Enkelte mener til og med det kan være snakk om et lovbrudd, fordi det kan bli sett på som at han forsøker å påvirke valget. Det har ikke FBI-ansatte lov til.

– Når han sier han ikke vet om disse e-postene inneholder noe, så burde han ikke gjort dette nå, mener Moen.

– Clinton vinner

Han tror likevel ikke at Comey har hatt som intensjon å ødelegge for Clinton. Han tror heller at FBI-sjefen har forsøkt å sikre seg selv.

– Jeg tror at han gjorde det i redsel for at dersom det er noe i materialet der, så kunne det blitt brukt mot ham senere dersom han ikke hadde sagt noe nå.

FBI-DIREKTØR: James Comey. Foto: Cliff Owen , AP

Comeys brev har allerede hatt påvirkning på valget. De siste dagene har Trump nærmet seg Hillary på flere målinger, og til og med gått forbi henne på enkelte.

– At dette var ubeleilig for Clinton er jo bare fornavnet, men jeg har vondt for å se at vil påvirke sluttresultatet. Hun vinner nok uansett valget, sier Moen.

Han tror derimot at det kan føre til at flere som normalt ville stemt demokratisk kanskje blir sittende hjemme, noe som kan gå utover valget på senatorer. Det valget skjer samtidig med presidentvalget.

– Man lå an til å vinne seks nye, viktige seter i Senatet. Kanskje blir det ikke så mange nå, og de trenger absolutt å vinne fire.