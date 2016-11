USA-eksperter usikre på effekten av avsluttet FBI-etterforskning

USA-eksperter er usikre på hvor stor effekt det vil ha for Hillary Clintons oppslutning at FBI nå har avsluttet etterforskningen av e-postene hennes.

– Jeg er veldig spent på hvordan amerikanerne kommer til å tolke dette, sier Jennifer Leigh Bailey, USA-ekspert og professor ved NTNU.

USA-EKSPERT: Professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU er usikker på hvor stor effekt avslutningen av FBI-etterforskningen vil få for Hillary Clinton. Foto: Therese Lee Støver, NTNU

– Dette har vært en rar sak. Jeg kan ikke huske en sak hvor FBI har gjort noe lignende. Den er veldig uvanlig.

Søndag kveld kom nyheten om at FBI har avsluttet etterforskningen av Hillary Clintons e-poster uten å ha funnet bevis for noe straffbart. Etterforskningen ble tatt opp igjen for bare to uker siden, etter at FBI først sa den var avsluttet i juli.

Hvem stoppet etterforskningen?



Bailey er helt sikker på at FBIs avklaring vil virke positivt for Clinton, men hvor stor påvirkning den vil ha på valgresultatet, er hun usikker på.

– Det er selvsagt bedre å få en avklaring enn å ikke få det, men en del kommer kanskje til å stille spørsmål ved hvorfor etterforskningen nå er stoppet. Er det fordi Obama har bestemt det? sier NTNU-professoren.

Tidligere professor ved Universitetet i Oslo, Ole Moen, stiller seg det samme spørsmålet:

– Det går jo allerede rykter om at det er et nært samarbeid mellom Justisdepartementet, som Obama styrer, og FBI, sier han, og fortsetter:

– Og kommer velgerne til å få med seg at etterforskningen nå er avsluttet?

Viktigst for usikre velgere



De to ekspertene på amerikansk politikk tror det først og fremst er de usikre velgerne som kan komme til å la seg påvirke av FBIs beslutning om å avslutte etterforskningen av e-postene fra da Clinton var utenriksminister.

– Folk som allerede har bestemt seg for å stemme på Trump, kommer til å gjøre det uansett. Og mange amerikanere har allerede forhåndsstemt, sier Bailey.

– Dette kan kanskje ha større effekt i vippestatene enn ellers, men det er vanskelig å si hvor stor effekten vil være.

Skaden har allerede skjedd



TROR CLINTON VINNER: Ole Moen, tidligere professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo. Foto: Knut Falch , NTB scanpix

Med bare to dager igjen til presidentvalget, påpeker Ole Moen at skaden allerede har skjedd for Hillary Clinton.

– FBI-etterforskningen har helt klart hatt negativ effekt for Clinton. Det er langt tettere på meningsmålingene mellom henne og Trump nå enn det var før etterforskningen ble tatt opp igjen, sier Moen.

– I Michigan var det for eksempel et 12 prosentpoeng sprik mellom de to, som nå plutselig er nede på fire–fem prosentpoeng. Jeg tror ikke det har vært andre ting som har virket inn enn denne etterforskningen.