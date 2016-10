USA-ekspert etter debatten: – Det er ren barnehage

Det var puppetshow under den siste debatten mellom presidentkandidatene

Minerva-kommentator og USA-ekspert Jan Arild Snoen trekker frem et øyeblikk fra nattens debatt som han mener illustrerer valgkampen godt:

Det var da Hillary Clinton sa at Russlands president trolig håper Trump vinner fordi Trump vil være Putins nikkedukke, «Putins Puppet».

– Nei, det er du som er «Putins Puppet», svarte Trump.

– Det er ren barnehage. Hun har et resonnement bak det hun sier, han slenger ut responsen helt uten argumentasjon. Det illustrerer valget godt. Hun har sikkert øvd inn dette på forhånd, og så biter han på agnet. Det har han gjort gjennom hele valgkampen, mener Snoen.

Teoretisk sjanse



USA-EKSPERT: Kommentator Jan Arild Snoen i det konservative tidsskriftet Minerva. Foto: Minerva

Før kveldens debatt hadde Donald Trump en teoretisk sjanse til å snu valgkampen i sin favør, mener Snoen.

– Den sjansen tok han ikke, sier USA-eksperten.

Men så var det altså bare en teoretisk sjanse i utgangspunktet, ifølge Snoen.

– Donald Trump måtte har gjort noe ekstraordinært i denne debatten for å snu dette. Slik gikk det ikke. Denne debatten slår bare fast status. Den flytter neppe velgere. Derfor vil den være en seier for Clinton, som allerede ligger så klart foran.

Valgstudio: Slik var debatten

Skal Donald Trump nå kunne stå som seierherre 8. november må det skje en stor hendelse, eller komme en stor avsløring, mener Snoen. En såkalt «October surprise».

– Hans sjanser er svært små, og det blir stadig vanskeligere, jo nærmere man kommer valgdagen. Kanskje er det bare mer hjelp fra Russland og Putin som kan redde ham, sier Snoen med henvisning til påstandene om at det er Russland som har hacket e-postene Wikileaks den siste tiden har hatt lekkasjer fra.

– Syv prosentpoeng

Heller ikke førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen, levner Trump noen særlig sjanse til å komme seg forbi Hillary Clinton på oppløpssiden.

– Clinton har en solid ledelse på rundt syv prosentpoeng. Det er vel ingen som tidligere har klart å hente inn en slik ledelse på under tre uker, sier Tønnessen.

Han tror Trump nå må satse absolutt alt på de fire viktige vippestatene, Florida, Ohio, Pennsylvania og Nord-Carolina. Resten kan han ifølge USA-eksperten bare glemme.

USA-EKSPERT: Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen. Foto: Høgskulen i Volda

– Men skal han lykkes i disse statene må han klarer å mobilisere mange velgere. I Pennsylvania ligger han trolig for langt bak. Særlig ettersom det bor mange svarte, som trolig vil stemme på Clinton, i storbyen Philadelphia.

– Veldig spesielt



Både Snoen og Tønnessen trekker frem øyeblikket da Donald Trump sa at han ville vurdere «når den tid kommer» om han vil akseptere etnederlag mot Hillary Clinton, som øyeblikket som vil bli husket fra denne debatten.

– Det er jo for så vidt ikke overraskende med tanke på hva han har sagt det siste, men nå drog han skikkelig til på det. Så vidt jeg kan huske er dette helt uten presedens, sier Snoen.

– Det er veldig spesielt at han ikke kan bekrefte at han vil godkjenne valgresultatet. Det er neppe egnet til å flytte velgere fra sentrum, sier Tønnessen, som minner om at selv Al Gore, som i 2000 tapte valget på en svært omdiskutert måte mot George W. Bush til slutt aksepterte nederlaget.

I debatten ble Trump spurt direkte av programleder Chris Wallace om han ville godta en Clinton-seier. I tillegg til ikke å ville svare på spørsmålet gjentok han at han tror valget er fikset, før han avsluttet med å si at han ville holde folk i spenning.