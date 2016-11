Unge kvinner stemte på Clinton, lavt utdannede menn stemte på Trump

Trump splittet kjønnene og tapte stort blant minoritetsvelgere. Seieren i flere avgjørende vippestater sikret ham presidentjobben.

Resultatet i den amerikanske valgkampen kom som et sjokk på mange i natt. Samtlige av de toneangivende oppsamlingene av ulike meningsmålinger viste at Clinton lå an til å vinne valget.

Men dette bildet ble snudd på hodet i løpet av natten. Den tidligere reality-kjendisen og businessmogulen Donald Trump blir den neste presidenten i verdensmektigste land.

Såkalte exit poll data, eller valgdagsmåling på norsk, gir et innblikk i hvordan amerikanerne stemte. Valgdagsmålingen ble foretatt på valgdagen og hadde drøyt 24.000 deltagere.

Helt galt! Derfor tok meningsmålingene feil på forhånd



I meningsmålingen ble personer som har stemt spurt hva de stemte etter at de forlot stemmelokalet. Tallene blir så brukt til å forutsi hvordan den samme gruppen stemte på delstatsnivå og landsbasis. Hovedfunnene ser slik ut:

* Clinton gjorde det best blant kvinnene

* Trump gjordet det best blant menn

* De yngste velgerne støttet Clinton

* Clinton gjorde det best blant minoriteter, men svakere enn Obama



* Trump vant stort hos velgere med lav utdanning

Stort skille mellom kvinner og menn

Hillary Clinton er den kvinnen som har kommet nærmest å bli USAs første kvinnelige president. Og det har åpenbart påvirket velgerne:

Ikke siden 1976 har skillet mellom hvordan amerikanske menn og kvinner stemmer vært større, skriver nettstedet Fivethirtyeight.

Blant kvinner fikk Hillary Clinton et klart flertall, med 54 prosents oppslutning. Menn stemte i hovedsak på Trump, med 53 prosent oppslutning.

Men i motsetning til mennene, er kvinnene splittet:

Der høyt utdannede hvite kvinner stemmer for Clinton, er det blant hvite kvinner uten høyere utdanning flertall for Trump.

Det er også et klart generasjonsskille blant amerikanske velgere. Blant velgere under 45 år var det flertall for Clinton. Men selv om det var flertall for Clinton blant også de yngste velgerne – under 30 år, styrket Trump sin oppslutning i denne velgergruppen.

Det gjorde han også blant velgere over 45 år, noe som gjorde at det ble et klart flertall for forretningsmannen blant eldre velgere.

Vant velgere med lav utdanning



Blant hvite menn var det flertall for Trump, uavhengig av utdanningsnivå, viser valgdagsmålingen. Dette skiller seg klart fra ikke hvite amerikanske borgere. Blant både ikke-hvite amerikanere med og uten høy utdanning, var det et klart flertall for Clinton.

Etter Donald Trumps uttalelser om at han skal bygge en mur mot Mexico og kaste ut ulovlige innvandrere fra landet, var det på forhånd spådd at latinamerikanske velgere ville avgjøre valget til fordel for Hillary Clinton.

Og noe av det var riktig:

Clinton vant med over 80 prosent oppslutning i denne velgergruppen i de 12 amerikanske delstatene hvor det bor flest latinamerikanere.

Trump sikret seieren i solskinnsstaten



Men Clinton var ikke i stand til å sikre seg nok latinamerikanske stemmer i den viktige staten Florida.

I staten som ble sett på som mest avgjørende for Trump å vinne dersom han skulle ha en sjanse til å bli president – stemte 31 prosent av latinamerikanerne på Trump. Ifølge nettstedet Fivethirtyeight er det sannsynlig at dette hjalp han med å vinne den avgjørende staten.

KNUSENDE NEDERLAG: Trump skulle være Clintons drømmemotstander. Ingen av republikanernes kandidater var like upopulære. Likevel endte det med et knusende nederlag for demokratenes lederkandidat. Andrew Harnik , AP

I tillegg til latinamerikanere, var det blant svarte, asiater og andre grupper flertall for Clinton, men Trump har tatt store jafs av velgere i alle disse gruppene sammenlignet med valget i 2012.

Og blant hvite amerikanere stemte et flertall på 58 prosent for Trump. Trump vant staten med en margin på 1,4 prosentpoeng.

Clinton tapte symboltunge Ohio



Det var jevnt på målingene i delstaten, men de fleste opererte med en høyere sannsynlighet for at Clinton skulle vinne «The sunshine state» (solskinnsstaten).

En annen nøkkelstat for Trump var Ohio, med sine 18 valgmenn. Dette er en stat som republikanerne og demokratene tidligere har delt på å vinne. Staten har også en viktig symbolsk betydning:

Ved hvert eneste valg siden 1960 har kandidaten som vinner staten også vunnet hele valget. Her stakk Trump av med knusende seier på nær 9 prosentpoeng.

Det var på forhånd ventet at Trump skulle vinne Ohio, men den overlegne seiersmarginen var mye større enn ledelsen på meningsmålingene.

Trump knuste Clinton i rustbeltet



Utover morgenkvisten norsk tid ble det stadig tydeligere at det gikk mot en seier for Trump. I flere timer hadde Clinton kun teoretiske vinnersjanser. Det var ikke før det ble klart at Trump vant i Pennsylvania, en stat med 20 valgmenn, at flere toneangivende medier kunngjorde Trumps seier.

Både Pennsylvania og Ohio ligger i det såkalte rustbeltet. Statene i dette området hadde tidligere mange godt betalte industrijobber innen stål- og bilproduksjon. Mange av disse jobbene er for lengst flyttet ut til lavkostland, noe som har skapt mye misnøye blant befolkningen.

Trump har brukt mye av valgkampen på å nå ut til disse velgerne, og valgresultatet tyder på at han har fått betalt for det.

Overrasket i North Carolina



Den kommende presidenten ligger også an til å vinne i rustbeltestaten Michigan og har allerede vunnet Indiana. Da ble det en fattig trøst for Clinton at hun sikret en overveldende seier i Illinois, som også er en del av rustbeltet.

Trump sikret også en overlegen seier i vippestaten Iowa, og vant med knapp margin i Wisconsin.

North Carolina var også på forhånd utpekt som en viktig vippestat. Før valget ga New York Times Clinton 64 prosents sjanse for å vinne staten.

Valgresultatet skulle imidlertid bli annerledes. Trump vant staten klart med 50,5 prosent av stemmene mot Clintons 46,7 prosent.